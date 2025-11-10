Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat luni rezultatele verificărilor efectuate asupra modului în care au fost închiriate plajele din Năvodari, dar și asupra modului în care operatorii privați și-au respectat obligațiile contractuale. Oficialul a precizat că toate contractele existente au expirat, iar Administrația Națională Apele Române (ANAR) a decis să nu mai prelungească niciunul dintre ele, în contextul neregulilor descoperite.

„Au expirat toate contractele. Apele Române a analizat toate clauzele și a decis să nu le mai prelungească”, a declarat ministrul. Ea a adăugat că decizia vine după „foarte multe acuze” privind concesiunile făcute în ultimii ani și că a dispus personal declanșarea unui control pentru verificarea celor 75 de contracte de închiriere existente.

Rezultatele sunt alarmante: „62 de contracte aveau construcții ilegale, adică 80% din contractele de închiriere cuprindeau construcții ilegale. Vorbim de construcții mari, unele de 700, 800 mp”, a subliniat Buzoianu.

Ministrul a mai spus că sancțiunile aplicate până acum au fost simbolice: „Amenzi au mai fost date, dar sunt foarte mici. De circa 25.000 lei doar câteva firme, vreo 4, și nu erau cele cu cele mai mari construcții ilegale”.

Potrivit acesteia, blocajul administrativ a fost cauzat de lipsa unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) la Năvodari. „S-a stagnat pentru că la Năvodari nu există PUZ. Oricine putea face un PUZ, inclusiv administratorii de plaje”, a explicat Buzoianu.

Ea a atras atenția și asupra sumelor derizorii plătite de operatorii privați: „Operatorii economici plătesc între 4 și 13 lei/mp, dacă exista PUZ plăteau 600 lei/mp.”

Ministrul a precizat că până pe 15 noiembrie, toate construcțiile ilegale trebuie demolate, în caz contrar urmând să fie luate măsuri drastice.

„Pe 15 noiembrie, când se va termina ultimul termen de prelungire, dacă nu vor fi demolate toate aceste construcții, vom lua măsuri. Vom face un control mult mai generalizat pe plajele din România.”

Diana Buzoianu a anunțat, de asemenea, formarea unui grup de lucru pentru gestionarea plajelor, menționând că instituția analizează atent propunerile legislative depuse recent.

„Am văzut un asalt legislativ din foarte multe părți, cu foarte multe amendamente. Ne uităm foarte îngrijorați la ce se întâmplă. Legea plajelor trebuie să aducă din nou interesul public în atenție. Plajele sunt proprietatea publică a statului. Plajele au fost practic prăduite. Năvodari este un caz simbol. Trebuie să avem beachbar-uri, trebuie să avem terase pe litoral, dar acestea trebuie să fie construite legal.”

În opinia ministrului, chiriile plătite până acum erau complet disproporționate față de valoarea reală a terenurilor.

„Plajele de pe litoral au fost închiriate în condiții extrem de avantajoase pentru chiriași. Făcusem un calcul: pentru șezlongurile care ar fi putut fi puse pe anumite plaje, chiria pentru 10 ani de zile se putea plăti practic într-o singură zi de vară”, a explicat Buzoianu la TVR Info.

Ea a adăugat că statul a pierdut sume importante din cauza acestor contracte.