Potrivit analizei, cadrul și limitele unui control fiscal sunt stabilite strict de obiectul sau scopul acestuia. Controlul inopinat reprezintă o procedură excepțională, care nu se desfășoară în baza unui aviz de inspecție, ci exclusiv în baza ordinului de serviciu, fără acordarea unui termen de preaviz.

Deși ordinul de serviciu nu trebuie comunicat în prealabil, acesta trebuie prezentat contribuabilului, iar obiectul controlului trebuie consemnat în Registrul unic de control (RUC). Din acest motiv, documentarea imediată a limitelor controlului în RUC capătă o importanță esențială pentru contribuabil, inclusiv pentru a preveni eventuale extinderi ulterioare ale verificărilor.

Specialistul subliniază că modul de completare a RUC poate face diferența între un control desfășurat legal și unul realizat cu încălcarea normelor. Certificarea rubricii privind mențiunile controlului poate invalida orice completări ulterioare prin care s-ar putea extinde scopul verificărilor.

În lipsa unui aviz de inspecție, RUC devine, practic, documentul-cheie care fixează limitele controlului inopinat și oferă contribuabilului un instrument de apărare procedurală.

În contextul numărului ridicat de controale inopinate, a fost observat un număr record de delegări de competență către administrații fiscale situate la sute de kilometri distanță, unele dintre acestea nefiind familiarizate cu specificul și complexitatea activității marilor contribuabili.

Analiza atrage atenția asupra unor situații concrete întâlnite în practică, în care ordinul de serviciu a fost comunicat prin email sau anunțat telefonic. În acest sens, poziția exprimată este clară și este redată integral:

„Orice comunicare prin mijloace electronice e valabilă doar în situația în care contribuabilul face o cerere scrisă în acest sens.”

De asemenea, sunt menționate cazuri în care s-a solicitat transmiterea prin poștă a RUC la sediul ANAF, prezentarea echipei de control la sediul contribuabilului după parcurgerea unor distanțe foarte mari sau completarea RUC la telefon, pe baza instrucțiunilor echipei de control.

Regula desfășurării controlului la sediul contribuabilului a fost modificată în urmă cu doi ani, aceasta devenind excepția. Cu toate acestea, contribuabilul are dreptul să solicite ca verificările să aibă loc la sediul său. Dacă nu primește un răspuns în termen de trei zile, cererea se consideră acceptată, iar toate solicitările trebuie formulate la sediul companiei.

În lipsa acestei opțiuni, contribuabilul este obligat să se prezinte la sediul organului de control ori de câte ori este convocat.

Un element central al punctului de vedere este delimitarea clară dintre controlul inopinat și inspecția fiscală de fond. Controlul inopinat trebuie finalizat rapid, în maximum 30 de zile, și trebuie să vizeze exclusiv verificarea unui risc fiscal specific.

Analiza pe fond a dosarului prețurilor de transfer nu poate face obiectul unui control inopinat, însă pot fi verificate aspecte punctuale legate de întocmirea acestuia.

Un alt aspect subliniat este efectul corectării riscului fiscal identificat:

„Corectarea riscului fiscal identificat în cadrul controlului inopinat nu mai poate atrage desfășurarea unui control fiscal de fond.”

Din acest motiv, este esențial ca riscurile reținute de organul de control să fie clar și complet definite.

Controlul inopinat nu blochează dreptul contribuabilului de a depune declarații fiscale rectificative și nici posibilitatea de a le contesta ulterior, în situația în care corecțiile au fost făcute exclusiv pentru a evita un control de fond, dar există argumente solide pentru un tratament fiscal diferit.

Limita este însă clară: începerea inspecției fiscale de fond, care, în lipsa unui termen de preaviz, poate începe oricând după finalizarea controlului inopinat.

În ceea ce privește termenele de prescripție, analiza amintește de cele 253 de zile de suspendare din perioada pandemiei, care duc la împlinirea termenului de prescripție pentru anul 2019 la finalul anului calendaristic. Există însă situații particulare în care anul fiscal nu coincide cu anul calendaristic, caz în care anul 2019 poate fi deja prescris.

De asemenea, trebuie analizat de la caz la caz dacă termenul de prescripție a fost suspendat și dacă nu cumva controlul inopinat a fost declanșat „pro causa”, exclusiv pentru suspendarea prescripției și pentru a permite ulterior o inspecție fiscală de fond.