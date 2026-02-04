Un recent studiu realizat de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) evidențiază primăriile din România care cheltuiesc cele mai mari sume pentru servicii de pază. Potrivit informațiilor centralizate de organizație, în multe cazuri costurile lunare ating niveluri impresionante, în ciuda măsurilor de austeritate impuse la nivel național.

Pe primul loc se situează Primăria Municipiului Constanța, care alocă aproximativ 768.000 de lei lunar pentru firmele de pază, cu aproape 40% mai mult decât Bucureștiul. Urmează Primăria Municipiului Arad, cu cheltuieli de circa 700.000 de lei lunar, pentru 32 de posturi de pază gestionate de societăți private. Calculul indică un salariu teoretic brut de aproximativ 22.000 de lei pe lună pentru fiecare paznic. Capitala țării ocupă locul trei, cu alocări lunare de aproximativ 444.000 de lei pentru serviciile de securitate.

În topul FACIAS mai figurează Primăria Drobeta Turnu Severin (350.000 lei/lună), Primăria Alba Iulia (311.000 lei/lună), Primăria Târgoviște (200.000 lei/lună) și Primăria Târgu Mureș (150.000 lei/lună). Datele arată că aceste cheltuieli sunt recurente, iar autoritățile locale nu au analizat suficient alternative mai eficiente din punct de vedere financiar. În total, doar șapte primării depășesc anual suma de 35 de milioane de lei (aproximativ 7 milioane de euro) cheltuită pentru pază.

Experții sugerează că implementarea unor soluții digitale moderne, precum sisteme de supraveghere video integrate într-un dispecerat centralizat, ar putea reduce costurile cu până la 60%, comparativ cu modelul actual bazat preponderent pe personal uman.

"Datele obținute de FACIAS indică faptul că aceste sume reprezintă cheltuieli recurente în bugetele locale, fără ca autoritățile să fi analizat alternative mai eficiente din punct de vedere al costurilor. În total, doar 7 primării din țară cheltuie anual din bugetul public peste 35.000.000 de lei (aproximativ 7 milioane de euro) pentru pază. Implementarea unor soluții digitale moderne, precum sisteme de monitorizare video integrate într-un dispecerat centralizat, ar putea reduce semnificativ aceste cheltuieli. Estimările arată că un astfel de model ar putea diminua costurile cu până la 60% comparativ cu sistemul actual, bazat preponderent pe pază clasică", se arată în comunicatul de presă trimis de către Fundația pentru Apărararea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS).

Totodată, mai multe primării au informat FACIAS că își asigură protecția prin poliția locală, evitând astfel contractele cu firme private și reducând risipa banilor publici.