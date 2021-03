“Constanța trebuie să fie un mare șantier, avem mari-mari rămâneri în urmă. Eu și colegii mei de la Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, de fapt cu toate direcțiile din primărie am stabilit așa – anul acesta este dedicat în totalitate pregătirii de proiecte. Am stabilit care sunt cele pentru care aplicam și am făcut deja fișele respective, pe care le-am depus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene”, a anunțat Chițac la Dobrogea TV.

Chițac nu se bazează în primă fază pe banii europeni alocați în exercițiul financiar al UE pe 2021-2027 – „aceia vor veni abia la final de 2022”, spune realist, ci pe banii (80 de miliarde de euro) pe care România îi are alocați în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), adoptat de UE în contextul pandemiei cu scopul de a injecta bani în economiile europene afectate de coronacriză.

“E limpede că primii bani accesați prin programele operaționale nu vor veni mai devreme de finalul lui 2022, încă nu au fost finalizate negocierile, e nevoie de licențieri pentru autoritățile de management, acestea trebuie să elaboreze ghidurile etc. Apoi se deschid apelurile și sesiunile de depunere. Dar până atunci putem accesa bani din PNRR”, a mai spus primarul liberal.

Chițac are de recuperat mult teren, cel pierdut de primarii PSD, în contrast cu edilii liberali care în ultimii ani și-au dezvoltat municipiile cu bani europeni, realizând o veritabilă școală a dezvoltării cu fonduri nerambursabile.

De departe, campionul este Timișoara care a atras în cele două mandate ale fostului edil, Nicolae Robu, 500 milioane euro fonduri europene.

Fondurile europene au accelerat dezvoltarea și au dus cele două capitale regionale în topul marilor orașe ale Europei – Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii în 2023, iar Cluj-Napoca s-a bătut anul trecut pentru titlul de Capitală Europeană a Inovării (a câștigat Leuven, Belgia).

Și Timișoara, și Clujul sunt primele orașe din România în privința calității vieții, potrivit raportului Centrului Numbeo pe 2020 care ia în considerare 247 de capitale și mari orașe din lume.

Pe când era primar (acum este președintele CJ Bihor), liberalul Ilie Bolojan a reușit să acceseze fonduri comunitare în valoare de 250 de milioane de euro și cu echipa din primărie a pregătit proiecte care vor atrage alte 300 de milioane de euro. Un nivel care a triplat în Oradea volumul investițiilor.

Este și abordarea lui Vergil Chițac la Constanța – “Cum se poate crește bugetul orașului? Prin dezvoltare economică care conduce la creșterea veniturilor constănțenilor, investiții și atragere de fonduri europene.

Singura cale de capitalizare si dezvoltare sunt fondurile nerambursabile”, a mai spus Chițac la Dobrogea TV, care și-a făcut rapid temele legat de cum poate maximiza șansele de a atrage acești bani.

“Proiectele vor fi cu atât mai eligibile cu cât vor fi mai mature. Ce înseamnă matur – să ai nota conceptuală, studiile de prefezabilitate și de fezabilitate, proiectul tehnic. Iar pe PNRR se poate face chiar licitația de execuție a lucrărilor cu clauză suspensivă, adică atunci când îți vin banii, deja te poți apuca de lucrări. Deci când se deschide apelul, punem proiectul pe masă”, detaliază acesta.

Și știe la ce se înhamă – „sunt pași care nu se pot face în primărie, trebuie să organizăm licitații. De asta spun că am dedicat tot anul scrierii de proiecte, avem acest focus și am prevăzut bani în buget pentru toate studiile necesare pentru ca proiectele să fie cât mai mature.”

Dacă va duce la capăt această primă tranșă de proiecte, Constanța se va alătura topului orașelor-reședință care au renăscut cu bani europeni. Pe lângă cele enumerate, ar mai fi Reșița care a atras fonduri europene de 160 de milioane de euro, în mandatul lui Ioan Popa sau Alba Iulia, unde sunt în derulare proiecte europene de 140 de milioane de euro.

Chițac este conștient că succesul mandatului său depinde de atragerea acestor bani. Și mai are o mare presiune – “vă spun, cu PNRR nu e glumă. Aplicăm la proiecte pe care trebuie să le facem, altfel dăm toți banii înapoi plus dobânzi penalizatoare”, a mai precizat edilul.