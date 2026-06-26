Consiliul UE avansează în ceea ce privește actualizarea cadrului privind pensiile ocupaționale, pentru creșterea transparenței

Consiliul Uniunii Europene a convenit, vineri, asupra poziției sale de negociere privind revizuirea cadrului pentru pensiile ocupaționale, cunoscute ca IORP. Reforma urmărește creșterea transparenței costurilor și randamentelor, consolidarea gestionării riscurilor și eliminarea barierelor de investiții.

Consiliul a convenit, vineri, asupra poziției sale de negociere privind o revizuire a cadrului UE pentru fondurile de pensii ocupaționale, cunoscute și sub denumirea de instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP).

Directiva IORP II reglementează activitățile și supravegherea acestor entități. Revizuirea sa își propune să sporească transparența costurilor și a randamentelor pentru utilizatori, să consolideze gestionarea riscurilor în acest domeniu și să elimine barierele, inclusiv barierele transfrontaliere, care împiedică în prezent investițiile eficiente în acest domeniu.

Consolidarea cadrului IORP este un rezultat esențial atât al agendei uniunii de economii și investiții (SIU), cât și al foii de parcurs a UE „O singură Europă, o singură piață”. De asemenea, aceasta va contribui la creșterea veniturilor la pensie pentru cetățeni prin promovarea furnizării de pensii ocupaționale într-un moment în care tendințele demografice și de pe piața muncii din UE pun la îndoială adecvarea pensiilor și sustenabilitatea sistemelor de pensii.

„Creșterea participării sectorului privat pe piețele noastre de capital este esențială pentru stimularea competitivității generale a UE. Consolidarea pensiilor ocupaționale ne va ajuta să facem față acestei provocări. Acordul de astăzi ne face un pas înainte în eliminarea barierelor persistente care împiedică investițiile în acest domeniu, contribuind în același timp la sisteme de pensii mai sustenabile în general”, a declarat Makis Keravnos, ministrul Finanțelor din Cipru.

Consiliul păstrează mai multe elemente esențiale ale propunerii inițiale a Comisiei, menite să modernizeze cadrul pensiilor ocupaționale, să stimuleze activitățile transfrontaliere ale acestora și să îmbunătățească colaborarea și schimbul de informații între autoritățile competente ale statelor membre.

Menține introducerea „principiului persoanei prudente”, care asigură că investițiile sunt efectuate în conformitate cu niveluri de risc adecvate, dispoziții referitoare la IORP-uri cu sponsori multipli și operațiuni cu scheme multiple, cadrul armonizat propus pentru transferurile colective interne și transfrontaliere și normele fundamentale de conduită profesională propuse de Comisie.

În conformitate cu caracterul său de armonizare minimă și cu apelul ferm din partea statelor membre de a respecta specificitățile sistemelor naționale de pensii, poziția Consiliului păstrează o marjă discreționară națională semnificativă. În acest context și pentru a spori flexibilitatea, Consiliul a efectuat mai multe ajustări specifice propunerii inițiale.

În ceea ce privește domeniul de aplicare, Consiliul permite statelor membre să aplice directiva IORP-ului în sine, entității autorizate care o operează sau ambelor, sub rezerva separării juridice a activelor. În același timp, entitățile autorizate stabilite într-un alt stat membru nu pot fi împiedicate să exploateze IORP-uri în cazul în care legislația națională permite acest lucru. Textul stabilește, de asemenea, norme privind supravegherea acestor IORP-uri, precum și privind responsabilitățile și cooperarea dintre autoritățile competente.

Pentru a sprijini investițiile în economia reală, pragul pentru investițiile în acțiuni și obligațiuni corporative pe piețele reglementate este ridicat la 100%, statele membre rămânând libere să aplice limite mai restrictive. Consiliul introduce, de asemenea, amendamente pentru a asigura proporționalitatea în domeniile guvernanței și supravegherii.

În cele din urmă, în conformitate cu obiectivul general de reducere a sarcinilor de reglementare și de promovare a simplificării, Consiliul simplifică procedurile administrative și informațiile divulgate. În acest sens, prevederile referitoare la transmiterea informațiilor către sistemele de urmărire a pensiilor, atribuirea anumitor sarcini organismelor de supraveghere la nivelul UE și introducerea dialogurilor de supraveghere între IORP-uri și autorități au fost eliminate din propunere.

Poziția de negociere aprobată reprezintă mandatul Consiliului de a începe discuțiile cu Parlamentul European privind modificările aduse directivei IORP II, odată ce Parlamentul și-a stabilit poziția respectivă cu privire la revizuire.