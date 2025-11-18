Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a readus în atenție tema pensiilor speciale, într-o intervenție la Digi24, unde a subliniat că discrepanțele dintre acestea și pensiile obținute în urma contribuțiilor obișnuite provoacă o indignare reală în rândul populației. Potrivit acestuia, situația a devenit tot mai greu de justificat în condițiile în care numeroși români muncesc timp de patru sau chiar cinci decenii și primesc, la finalul activității, sume modeste, în timp ce anumite categorii beneficiază de pensii în mii de euro acordate la vârste foarte mici.

„Sperăm să fie rezolvată şi situaţia pensiilor speciale, pentru că a ajuns să fie revoltătoare pentru orice cetăţean al acestei ţări. Sunt oameni simpli, care au muncit o viaţă întreagă, 40-45 de ani, şi au o pensie conform posibilităţilor pe care România le are în acest moment şi a contribuţiilor avute de-a lungul timpului”, a afirmat Dumitru, referindu-se la diferențele majore dintre pensiile din sistemul contributiv și cele speciale.

El a insistat asupra faptului că acești oameni „nu pot concepe” ideea că anumite persoane se retrag din activitate în jurul vârstei de 48 de ani cu venituri lunare de 4-5.000 de euro, uneori chiar peste salariul avut în perioada în care lucrau.

„Când aceşti oameni simpli aud de o pensie de 4-5.000 de euro, cea medie, din justiţie, nici măcar nu pot concepe, în mintea lor nici nu încape această cifră. Deci o pensie de 5.000 de euro, la 48 de ani, chiar mai mare decât salariul pe care l-ai avut în activitate, aşa ceva nici măcar n-ar trebui să existe pe planetă”, a completat consilierul premierului.

Declarațiile vin într-un moment în care coaliția de guvernare încearcă din nou să finalizeze proiectul de lege referitor la pensiile magistraților, după ce Curtea Constituțională a respins forma anterioară. UDMR a confirmat marți că liderii coaliției au convenit să mențină nivelul de 70% din ultimul salariu net, așa cum prevedea și proiectul respins, în condițiile în care în prezent procentul este de 80%.

Kelemen Hunor a explicat că documentul trebuie retransmis Consiliului Superior al Magistraturii pentru aviz, pentru a evita o nouă contestare pe motive procedurale.

Liderul UDMR a deschis și discuția privind o tranziție mai lungă până la atingerea vârstei de pensionare în magistratură.

„La perioada de tranziţie, sigur, aici, eu pot să vă spun ce am propus şi ieri şi săptămâna trecută, eu aş accepta prelungirea perioadei de tranziţie de la 10 la 15 ani, dacă şi colegii mei vor fi de acord”.

Înaintea respingerii proiectului, CSM avertizase că diminuarea cuantumului pensiilor speciale ar încălca principiile stabilite de CCR privind independența justiției, în special sub aspectul garanțiilor financiare. Curtea a blocat legea nu pe fond, ci din cauza faptului că Guvernul nu a respectat termenul obligatoriu de 30 de zile pentru a aștepta avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Subiectul rămâne delicat și în interiorul coaliției. Premierul Ilie Bolojan spunea joia trecută că discuțiile de la Cotroceni nu au generat nicio soluție clară și că „părțile implicate nici nu s-au apropiat” de un compromis. Șeful Executivului a amintit diferențele foarte mari dintre pensia medie din România, situată în jurul a 500–600 de euro, și cea a magistraților, care ajunge la aproximativ 5.000 de euro. Potrivit lui Bolojan, dacă nu sunt adoptate reforme, „viitorul României” riscă să fie „amanetat”, mai ales în contextul reducerii accelerate a populației active.

În timp ce discuțiile politice continuă, declarațiile lui Ionuț Dumitru reflectă presiunea publică tot mai intensă pentru ajustarea unui sistem considerat inechitabil, tema pensiilor speciale rămânând una dintre cele mai sensibile și disputate reforme din agenda actualei guvernări.