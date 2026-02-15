Potrivit Shopfully, aceste cifre nu reflectă o criză, ci o schimbare profundă a comportamentului de cumpărare. Consumatorii nu reduc achizițiile, ci devin mai atenți, planifică mai bine cumpărăturile și acordă o importanță sporită raportului calitate-preț.

Tradițional, primele luni ale anului aduc schimbări previzibile în retail: revenirea la normalitate după sezonul sărbătorilor, ajustarea bugetelor și o concentrare mai mare pe planificarea cumpărăturilor.

„Ceea ce observăm nu este o scădere dramatică a consumului, ci o maturizare a modului în care românii își gestionează cheltuielile. Consumatorii intră în primăvară cu liste clare, caută activ promoții relevante și folosesc instrumente digitale pentru a optimiza fiecare leu cheltuit”, a subliniat Cătălin Pațachia, Country Manager Shopfully.

Sezonalitatea influențează și categoriile de produse căutate: în ianuarie-februarie, utilizatorii aplicațiilor de shopping se concentrează pe produse de bază, articole pentru curățenia de primăvară și îmbrăcăminte de tranziție, în timp ce în martie crește semnificativ interesul pentru grădinărit, mobilier de exterior și pregătiri pentru sărbătorile de Paște.

În primul trimestru al anului 2026, Shopfully a observat pe platformele sale o creștere a implicării utilizatorilor, precum și a timpului mediu petrecut în căutarea ofertelor. Produsele fresh, promoțiile săptămânale și ofertele locale devin tot mai frecvente și mai bine direcționate, consolidând rolul aplicațiilor și portalurilor care centralizează ofertele retailerilor ca instrumente strategice pentru cumpărători.

„Consumatorul din 2026 nu mai merge la cumpărături la întâmplare. El compară, planifică și decide pe baza informațiilor pe care le are la dispoziție în telefon. Retailerii care înțeleg această dinamică și care comunică proactiv, transparent și personalizat au un avantaj competitiv major”, concluzionează Cătălin Pațachia.

Pentru a răspunde noilor tendințe de consum, Shopfully recomandă retailerilor să se concentreze pe trei piloni strategici:

Comunicarea contextuală – mesajele trebuie adaptate la momentul din an, la nevoile sezoniere și la comportamentul local al consumatorilor. Personalizarea inteligentă – ofertele generice devin tot mai puțin eficiente, iar consumatorii apreciază recomandările bazate pe istoricul lor de cumpărături și preferințele reale. Cataloagele promoționale digitale – acestea pot ajunge la consumatori exact în momentul deciziei, transformând intenția de cumpărare într-o vizită efectivă în magazin.

Shopfully estimează că primul trimestru din 2026 va marca începutul unui retail mai matur, mai orientat pe date și mai apropiat de nevoile reale ale consumatorilor, aducând beneficii atât cumpărătorilor, cât și retailerilor.