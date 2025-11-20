Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de măsuri prin care urmărește să îmbunătățească modul în care cetățenii din Uniunea Europeană își pot asigura venituri adecvate la pensionare, potrivit comunicatului transmis de Executivul comunitar. Acest demers schimbă accentul tradițional pus pe sistemele publice de pensii, orientând statele membre către consolidarea pilonilor privați.

Potrivit documentului, noile acțiuni urmaresc să ofere acces mai amplu la pensii suplimentare, concepute pentru a completa, și nu pentru a înlocui, pensiile publice, care rămân fundamentul sistemelor naționale. Inițiativa se aliniază strategiei europene privind dezvoltarea economiilor și stimularea investițiilor, abordare ce urmărește creșterea oportunităților pentru gospodăriile din UE de a-și valorifica economiile prin intermediul piețelor de capital.

În contextul schimbărilor demografice și al transformărilor de pe piața muncii, Comisia subliniază că sistemele de pensii suplimentare – atât cele ocupaționale, cât și cele personale – pot oferi o structură diversificată de venituri la pensionare.

În multe situații, aceste completări sunt considerate esențiale, având în vedere că pensiile publice nu pot garanta întotdeauna un nivel de trai adecvat, în special pentru persoanele aflate în situații vulnerabile sau pentru femei, categorie unde decalajul de pensie față de bărbați ajunge la 24,5%.

Executivul comunitar afirmă că un cadru mai solid pentru pensiile suplimentare poate avea efecte importante nu doar asupra securității financiare la pensionare, ci și asupra economiei europene, prin orientarea economiilor populației către investiții pe termen lung.

Consolidarea cererii și ofertei pe piața pensiilor private reprezintă unul dintre obiectivele centrale ale pachetului, însă măsurile propuse respectă autonomia statelor membre de a-și organiza propriile sisteme naționale de pensii.

Pachetul recent anunțat se corelează cu alte inițiative ale Comisiei incluse în strategia privind uniunea economiilor și a investițiilor, printre care programele de alfabetizare financiară și recomandările referitoare la conturile de economii și investiții. Prin aceste instrumente, Bruxellesul urmărește să creeze mai multe oportunități pentru cetățenii UE de a obține randamente mai bune pentru economiile lor.

În contextul acestor direcții, Comisia recomandă ca statele membre să introducă mecanisme de autoînscriere în sistemele de pensii suplimentare, adaptate la situațiile naționale și cu respectarea autonomiei partenerilor sociali.

Modelul presupune înscrierea automată a angajaților în planurile de pensii suplimentare, cu posibilitatea de a renunța ulterior, o soluție care, potrivit Comisiei, poate crește rata de participare și poate mări dimensiunea piețelor de pensii suplimentare.

Executivul comunitar susține dezvoltarea unor sisteme extinse de monitorizare a pensiilor, concepute pentru a le oferi cetățenilor o privire clară asupra drepturilor și viitoarelor beneficii, indiferent de sistemul de pensii în care au contribuit.

Comisia argumentează că aceste mecanisme pot ajuta la reducerea numărului scăzut de participanți la pensiile suplimentare, situație determinată adesea de lipsa de informare asupra veniturilor preconizate.

Astfel de sisteme ar trebui să fie compatibile cu Serviciul european de urmărire a pensiilor, pentru a sprijini mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor.

În același timp, Comisia recomandă statelor membre dezvoltarea unor tablouri de bord naționale privind pensiile, care să permită autorităților să analizeze sustenabilitatea și adecvarea propriilor sisteme. Aceste tablouri de bord urmează să fie integrate ulterior într-un instrument unitar la nivel european.

Executivul comunitar anunță o inițiativă legislativă de modificare a Directivei privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP II). Deși directiva stabilește deja standarde comune în UE pentru gestionarea și supravegherea pensiilor ocupaționale, Comisia consideră că multe scheme rămân prea limitate pentru a-și diversifica portofoliile și pentru a oferi rezultate optime participanților.

Pentru a îmbunătăți funcționarea sistemelor, propunerea urmărește modernizarea cadrului legislativ, sporirea eficienței și consolidarea încrederii publicului în pensiile ocupaționale. Revizuirea vizează o întărire a protecției deponenților și o reducere a barierelor care împiedică dezvoltarea unor scheme de dimensiuni mai mari, capabile să beneficieze de economii de scară.

Comisia subliniază că aceste măsuri pot ajuta instituțiile de pensii să își diversifice investițiile, inclusiv în acțiuni, în scopul obținerii unor randamente mai bune pentru economiile populației, contribuind simultan la creșterea oportunităților de finanțare pentru companiile europene.

Printre măsurile lansate se regăsește și o propunere legislativă de modificare a Regulamentului privind produsul paneuropean de pensii personale (PEPP). Revizuirea urmărește ca acest instrument să devină o opțiune mai atractivă și mai accesibilă pentru persoanele care doresc să economisească pentru pensie în afara sistemelor publice și ocupaționale.

Comisia introduce conceptul de „PEPP de bază“, o variantă accesibilă investită în active simple și disponibilă fără obligativitatea consilierii. Deponenții vor putea accesa și variante „adaptate“, care includ instrumente de investiții mai complexe și pot necesita consiliere pentru a evita riscurile neînțelese.

Astfel, produsul va putea răspunde preferințelor diferite ale investitorilor, fiind accesibil atât pentru administratori de active, cât și pentru companii de asigurări.

Modificările sunt concepute pentru a reduce obstacolele de distribuție și pentru a extinde opțiunile disponibile pentru deponenți, cu un accent pe tratamentul fiscal armonizat la nivelul UE, astfel încât produsele similare să beneficieze de condiții comparabile în diferite state membre.

Executivul european anunță, de asemenea, o clarificare a principiului persoanei prudente, care stabilește modul în care IORP și furnizorii de PEPP ar trebui să își gestioneze portofoliile de investiții. În prezent, interpretările diferite ale acestui principiu între statele membre limitează diversificarea investițiilor, în special în ceea ce privește acțiunile și alte forme de capital.

Prin noua comunicare, Comisia urmărește să încurajeze investițiile în capitaluri proprii, atât private, cât și listate, pentru a obține randamente mai mari pe termen lung pentru economiile populației și pentru a sprijini finanțarea economiei europene, în concordanță cu obiectivele strategiei privind uniunea piețelor de capital.