Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri, la Știrile ProTV, că interdicția cumulului pensiei cu salariul reprezintă unul dintre pilonii centrali ai planului de diminuare a cheltuielilor de personal din sectorul public.

El a precizat că măsura se aplică strict pensiilor necontributive și nu va afecta domeniile educației și sănătății, unde situațiile de cumul sunt rare și considerate excepționale, tocmai pentru a nu pune presiune suplimentară pe aceste sisteme esențiale.

„Prin urmare, ea nu afectează zona de educaţie sau de sănătate, pentru că în educaţie sau în sănătate aceste cumuluri sunt situaţii excepţionale”, a punctat premierul.

Șeful Guvernului a arătat că în prezent există cel puțin 15.000 de posturi ocupate de persoane pensionate care au fost reangajate imediat în instituțiile publice.

În opinia sa, interdicția îi va determina pe mulți dintre aceștia să opteze fie pentru pensie, fie pentru continuarea activității, ceea ce va duce automat la eliberarea unor posturi ce nu vor mai putea fi ocupate ulterior.

Această procedură ar contribui, a subliniat el, la reducerea cheltuielilor bugetare fără a presupune tăieri salariale pentru angajații activi.

„Unul din elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal este şi adoptarea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul, pentru că avem cel puţin 15.000 de posturi în care avem oameni care sunt practic la pensie, care s-au reangajat imediat după pensionare în sectorul public. În momentul în care există această interdicţie, o bună parte din aceşti oameni care sunt angajaţi ar opta, într-o variantă sau alta, şi foarte probabil ar renunţa la funcţia din sectorul public. Acele posturi devin vacante, nu mai pot fi ocupate şi deci, o reducere a cheltuielilor de personal, înseamnă şi această metodă. Nu înseamnă tăieri de salarii, ca să ne înţelegem foarte bine”, a declarat șeful Guvernului.

Ilie Bolojan a insistat asupra importanței adoptării proiectului în acord cu prevederile constituționale, pentru a se evita orice contestări și pentru a asigura un impact social cât mai echitabil.

El a transmis că, într-un context în care statul este obligat să reducă numărul angajaților din aparatul public, este mai corect ca persoanele care beneficiază deja de o pensie să părăsească sistemul, în locul celor care depind exclusiv de salariu pentru venituri.