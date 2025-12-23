Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (fără autovehicule și motociclete) a crescut, în primele zece luni ale anului, atât ca serie brută, cu 1,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 1%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică.

Potrivit INS, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a crescut în perioada 1 ianuarie–31 octombrie 2025 cu 1,6% față de intervalul similar din 2024, ca serie brută. Avansul a fost susținut în principal de activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata, de comerțul cu ridicata nespecializat, de segmentul altor mașini, echipamente și furnituri, precum și de comerțul cu ridicata al bunurilor de consum nealimentare și de cel al echipamentului informatic și de telecomunicații.

”Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2024, a înregistrat o creştere pe ansamblu, cu 1,6%, datorită creşterilor activităţilor de intermediere în comerţul cu ridicata (+10,7%), comerţului cu ridicata nespecializat (+10,2%), comerţului cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (+9,1%), comerţului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+5,3%) şi comerţului cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+1,2%)”.

În același interval, au fost consemnate scăderi în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-5,1%), în comerțul cu ridicata specializat al altor produse (-4,0%) și în comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (-2%).

Raportat la luna precedentă, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a înregistrat, în octombrie 2025, o scădere de 3,5% ca serie brută. Diminuarea a fost determinată în principal de scăderile accentuate din comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-25,2%), activitățile de intermediere (-10,4%) și comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului (-2,5%).

Alte reduceri s-au consemnat în comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (-1,9%) și în cel al bunurilor de consum nealimentare (-1,4%). În schimb, creșteri lunare au fost raportate în comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (+7,3%), în comerțul cu ridicata nespecializat (+3,5%) și în comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+3,2%).

Ca serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și sezonalitate, cifra de afaceri din octombrie 2025 a scăzut cu 1,1% față de septembrie.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut în octombrie 2025 cu 1,2%, ca serie brută. Avansul a fost susținut de comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (+10,4%), comerțul cu ridicata nespecializat (+9,7%), comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (+7,4%), activitățile de intermediere (+7,1%) și comerțul cu ridicata al bunurilor de consum nealimentare (+2,6%).

Pe de altă parte, INS a raportat scăderi în comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului (-6,2%), în comerțul cu ridicata specializat al altor produse (-4,9%) și în comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (-0,1%).

Ca serie ajustată, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut în octombrie 2025 cu 4,3% față de octombrie 2024, indicând o dinamică anuală mai favorabilă, în pofida scăderii lunare.