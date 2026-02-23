Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a transmis că instituția a redus funcțiile de conducere de la 12% la 8% în ultimii doi ani. Măsurile au fost luate în baza Legii 296 din 2023.

Potrivit acestuia, au fost comasate 73 de structuri la nivelul CNAS și al caselor de asigurări de sănătate. De asemenea, personalul a fost diminuat, iar economiile anuale generate depășesc 66,6 milioane de lei.

Horațiu Moldovan a declarat că performanța unei instituții publice trebuie evaluată pe baza cifrelor. El a arătat că indicatorii CNAS reflectă o administrare mai eficientă a sistemului public de asigurări sociale de sănătate și o gestionare mai atentă a fondurilor asiguraților.

Sistemul are în prezent cu aproape 28% mai puțini angajați față de anul 2008. În același timp, administrează un volum de servicii medicale de peste 11 ori mai mare și o expunere financiară de peste opt ori mai ridicată.

„Performanța unei instituții publice se măsoară cu cifrele în față, iar indicatorii CNAS arată că sistemul public de asigurări sociale de sănătate e mai bine administrat decât în anii precedenți și gestionează mai chibzuit banii asiguraților. Numai în ultimii doi ani, în baza Legii 296/2023, CNAS și-a redus funcțiile de conducere de la 12% la 8%, a comasat 73 structuri de la nivelul CNAS și CAS și a diminuat personalul, generând economii anuale de peste 66,6 milioane lei. Cu aproape 28% mai puțini angajați față de anul 2008, sistemul administrează în prezent un volum de servicii medicale de peste 11 ori mai mare și are o expunere financiară de peste opt ori mai ridicată”, a subliniat președintele CNAS, potrivit unui comunicat de presă.

Președintele CNAS a precizat că cheltuielile de administrare reprezintă doar 0,84% din buget, iar cele de personal 0,59%, mult sub pragul maxim legal de 3%.

El a arătat că instituția are în prezent costuri minime de funcționare raportate la volumul fondurilor gestionate. În acest context, o eventuală reducere suplimentară de personal ar aduce economii marginale, dar ar putea genera riscuri majore pentru sistem.

Horațiu Moldovan a explicat că o eroare necontrolată sau o fraudă de doar 1% din bugetul FNUASS ar însemna o pierdere de aproximativ 160 de milioane de euro anual. Această sumă ar depăși de peste zece ori economiile estimate din eventuale noi reduceri.