În România, cadrul legal principal este stabilit prin Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive în contractele încheiate între profesioniști și consumatori.

Potrivit acestei legi, o clauză poate fi considerată abuzivă dacă nu a fost negociată direct cu consumatorul și creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

De asemenea, clauza trebuie să fie contrară cerințelor bunei-credințe. Contractele trebuie redactate într-un limbaj clar și ușor de înțeles, iar în caz de dubiu interpretarea se face în favoarea consumatorului.

Lista anexată Legii nr. 193/2000 include mai multe exemple de clauze care pot fi considerate abuzive. Acestea pot permite modificarea unilaterală a contractului de către bancă fără un motiv întemeiat sau pot limita dreptul consumatorului de a solicita despăgubiri.

În contractele de credit pot apărea clauze privind comisioane de administrare, dobânzi variabile care pot fi modificate unilateral sau prevederi referitoare la scadența anticipată formulate în termeni generali.

De asemenea, pot exista situații în care banca își rezervă dreptul de a cesiona contractul fără acordul consumatorului.

Dacă o instanță constată caracterul abuziv al unei clauze, aceasta nu produce efecte asupra consumatorului. Clauza se consideră ca nefiind aplicabilă, iar obligațiile rezultate din aceasta nu mai trebuie executate.

Consumatorul poate solicita eliminarea clauzei din contract și restituirea sumelor plătite în temeiul acesteia, dacă acestea au fost achitate anterior.

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că existența clauzelor abuzive poate fi analizată chiar și după rambursarea integrală a creditului. Această interpretare permite contestarea unor prevederi contractuale și după finalizarea raportului contractual, dacă se apreciază că acestea au produs efecte în perioada de derulare a creditului.

Consumatorii pot sesiza și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pentru verificarea contractului.

De asemenea, pot introduce o acțiune în instanță pentru constatarea caracterului abuziv al clauzei și eliminarea acesteia. Instanța analizează dacă a existat o negociere reală și dacă prevederea creează un avantaj disproporționat pentru instituția de credit.

În evaluare sunt avute în vedere transparența clauzei și impactul acesteia asupra obligațiilor asumate de consumator.

De menționat că legea nu interzice existența unor obligații mai stricte pentru client, dar impune condiții privind modul în care acestea sunt introduse în contract.

Instanța analizează dacă respectiva clauză a fost negociată efectiv sau dacă face parte dintr-un contract standard, preformulat. În majoritatea contractelor de credit, consumatorul nu are posibilitatea reală de a modifica conținutul acestora.

Dacă banca nu poate demonstra că prevederea a fost negociată direct, clauza este considerată nenegociată. În acest caz, ea poate fi analizată din perspectiva caracterului abuziv.

Transparența este un alt criteriu important. Clauza trebuie să fie formulată clar și inteligibil, astfel încât consumatorul să înțeleagă consecințele economice ale acesteia.

Un element important în analiza caracterului abuziv este existența unui dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

De exemplu, dacă banca își rezervă dreptul de a modifica dobânda în anumite condiții, instanța analizează dacă:

există criterii obiective pentru modificare

clientul a fost informat în mod clar

modificarea este legată de un indice verificabil

În lipsa unor criterii clare, modificarea unilaterală poate fi considerată disproporționată.

Clauzele privind declararea scadenței anticipate pot fi analizate în același mod. Dacă acestea permit băncii să declare creditul scadent pentru întârzieri minore sau fără notificare prealabilă, ele pot crea un dezechilibru contractual.