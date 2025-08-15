Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), economia României a înregistrat o creștere de 0,3% în primul semestru al anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Această creștere a fost susținută de o expansiune de 2,1% în al doilea trimestru al anului, pe serie ajustată sezonieră. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că această expansiune este fragilă și că riscurile economice persistă.

În contextul unei economii „muribunde”, Claudiu Năsui critică planurile guvernului condus de Ilie Bolojan, care intenționează să îngreuneze înființarea de noi întreprinderi în România. Fostul ministru atrage atenția că aceste măsuri descurajează antreprenoriatul intern.

Asta în timp ce crearea de firme rămâne mult mai facilă în state vecine, cum este și cazul Bulgaria, unde capitalul social minim rămâne simbolic. Iar iar taxele sunt semnificativ mai mici.

„De ce descurajează guvernul deschiderea de întreprinderi, în loc să o încurajeze? De ce pune sute de mii de firme pe drumuri?”, se întreabă Claudiu Năsui într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat apoi că autoritățile par să nu înțeleagă efectele reale ale politicilor lor economice. De menționat că Guvernul condus de Ilie Bolojan a propus un pachet de măsuri fiscale și administrative, denumit „Pachetul 2 de austeritate”.

Acesta include creșteri ale impozitelor și contribuțiilor sociale. Printre acestea se numără majorarea impozitului pe veniturile din burse, creșterea CASS pentru activitățile independente și introducerea unei cote forfetare de 30% pe veniturile din chirii. De asemenea, proprietarii care obțin venituri din chirii pe termen scurt vor fi obligați să utilizeze aparate de marcat și să emită bon fiscal.

Criticile fostului ministru Năsui se referă și la termenul de „reformă” folosit de guvern pentru aceste măsuri. El susține că, deși în campania electorală s-a vorbit despre reforma companiilor de stat, acum guvernul aplică reguli noi firmelor private, fără o justificare clară.

„Guvernul a numit asta ‘reforma firmelor’. Pare o nouă modă să plasezi cuvântul ‘reformă’ lângă orice”, a mai scris Claudiu Năsui.

Politicianul avertizează că, dacă aceste politici continuă, economia va continua să scadă, nivelul sărăciei va crește, iar beneficiarii reali vor fi exclusiv politicienii aflați la putere, care vor menține privilegii plătite din banii contribuabililor.