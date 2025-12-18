Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu a anunțat că, începând cu data de 18 decembrie, traficul se desfășoară normal în ambele direcții pe Podul Prieteniei.

Decizia a fost luată ca urmare a informărilor transmise de autoritățile de frontieră din Bulgaria, care au confirmat reluarea circulației rutiere pe ambele sensuri, inclusiv pe tronsonul aflat în prezent în reparații, pe direcția de intrare în România.

Suspendarea temporară a lucrărilor are ca scop facilitarea tranzitului rutier în perioada sărbătorilor de iarnă, potrivit informațiilor transmise de ITPF Giurgiu.

„Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează participanţii la trafic că, începând de astăzi, 18 decembrie, circulaţia pe Podul Prieteniei a fost redeschisă şi se circulă normal pe ambele sensuri de mers. Potrivit comunicării transmise de autorităţile de frontieră bulgare, traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse a fost reluat în ambele sensuri, inclusiv pe tronsonul aflat în prezent în reparaţii, în direcţia către România. Această măsură este valabilă până la data de 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent şi în condiţii de siguranţă, în contextul sărbătorilor de iarnă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ITPF Giurgiu, Livia Filimon, pentru Agerpres.

Anterior datei de 18 decembrie, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se desfășura alternativ, fiind dirijată cu semafor, din cauza lucrărilor de reabilitare realizate de partea bulgară. Aceste restricții au generat timpi de așteptare suplimentari pentru participanții la trafic.

Lucrările de reabilitare vor fi reluate începând cu data de 8 ianuarie 2026, urmând să fie aplicate din nou restricții pe sensul de mers către Bulgaria. Până atunci, șoferii pot tranzita podul fără limitări, pe ambele sensuri, pe toată durata sărbătorilor de iarnă.

Amintim că lucrările de construcție la tronsonul de aproximativ 320 de metri se află în faza finală. Anterior, pe șantier au fost montate balustradele, stâlpii de iluminat și colectorul pentru apa de drenaj. Au continuat și lucrările de renovare a rosturilor de coamă și aplicarea unui strat protector pe blocurile de pavaj.