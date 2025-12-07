Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, a reacționat după ce a câștigat mandatul. El le-a mulțumit bucureștenilor care l-au votat. Le-a promis că va fi un primar al tuturor și că va încerca să ducă la bun sfârșit această misiune dificilă, dar onorantă.

El a scris pe pagina sa de Facebook că va fi mereu aproape de comunitate, că îi va asculta pe oameni și că va munci zi de zi pentru a îmbunătăți orașul. Ciucu a precizat că acest mandat va fi proiectul vieții lui pentru următorii zece ani și că va rămâne aproape de bucureșteni și de oraș.

„Dragi bucureșteni, vă mulțumesc! Voi fi primarul tuturor, omul care va fi permanent în comunitate și vă va asculta! Voi munci mult, zi de zi, pentru a reuși să pun Bucureștiul la punct. Mi-ați dat o misiune grea și o voi îndeplini. Va fi proiectul vieții mele pentru următorii 10 ani. Voi rămâne cu dumneavoastră și cu Bucureștiul. Timpul va trece în favoarea noastră! Aștept rezultatul oficial”, a punctat Ciucu.

Bucureștenii au reacționat cu mesaje de felicitare și încurajare. Unii au spus că votul a fost acordat mai mult pentru Ciprian Ciucu decât pentru partidul politic și că este nevoie de oameni ca el pentru a recâștiga încrederea cetățenilor. Alții i-au urat mult succes pentru a schimba Capitala în bine. Bucureștenii speră ca proiectele începute în Sectorul 6 să fie continuate și i-au transmis să nu uite comunitatea din sector.

Felicitări! Sper doar să fiți conștient ca votul a fost în primul rând pentru dumneavoastră, nu pentru partid. Partidele, cu PSD și PNL în frunte, nu mai prezintă încredere pentru mulți dintre noi. Este nevoie de mult mai mulți oameni ca dvs. ca să recâștigați încrederea cetățenilor în partid. Altfel, sper să predați proiectele începute în sector cuiva care le va continua. Ați demonstrat că munca și dedicarea dau roade! Vă doresc multă energie și inspirație pentru a schimba în bine Capitala. Felicitări! Să fie într-un ceas bun! Felicitări! Și nu ne uitați pe noi, cei din S6 Felicitări ! Rezultatul de azi arată că oamenii apreciază munca, consecvența și seriozitatea. Bucureștiul are nevoie de continuitate și proiecte duse la capăt. Mult succes în tot ce urmează! Felicitări! Mult succes la PMB! Păcat ca S6 a pierdut un primar onest și capabil Felicitari, Ciprian Ciucu! Sanatate si energie ca Bucurestiul are nevoie de dumneavoastra! Cred ca veti fi primul primar care va sti sa gestioneze si sa administreze capitala. Mult succes! Felicitări!

Ciprian Ciucu s-a născut pe 16 martie 1978, la Pitești. El consideră Bucureștiul proiectul său de viață și spune că Primăria Capitalei este „cea mai mare misiune” din cariera sa politică.

Înainte de a deveni lider în PNL, Ciucu a lucrat mulți ani în politici publice și consultanță. A condus Centrul de Monitorizare a Activității Electorale al PNL și a lucrat apoi în administrația publică, la Președinție, Ministerul Administrației Publice și Consiliul Economic și Social. A trecut apoi în societatea civilă, la Centrul Educația 2000+ și la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Totodată, a predat management de proiect la Universitatea din București și a devenit expert recunoscut în reforma administrativă.

În 2015 a intrat în prim-planul politicii, ca președinte al Consiliului Național de Integritate al ANI. A renunțat la această funcție ca să candideze la Primăria Capitalei ca independent, apoi s-a înscris în PNL și a devenit consilier general în 2016. În 2019, Guvernul l-a numit președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

În 2020, a câștigat Primăria Sectorului 6, sprijinit de PNL și USR-PLUS. A făcut investiții în spații publice, a derulat proiecte cu fonduri europene, a monitorizat indicatorii urbani și a încercat să modernizeze administrația. În 2024, a urcat în fruntea partidului ca prim-vicepreședinte PNL, după ce Ilie Bolojan a preluat conducerea liberalilor.