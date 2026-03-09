Primarul general al Capitalei a atras atenția că întârzierea adoptării bugetului de stat ar putea crea probleme financiare majore pentru administrația Bucureștiului.

„Bugetul de stat trebuie adoptat de urgență, altfel Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în luna aprilie”, a scris primarul general.

Potrivit edilului, presiunea financiară vine în principal din obligațiile de plată programate pentru această primăvară, generate de obligațiuni emise în urmă cu aproximativ două decenii.

„În aprilie avem un vârf de plăți generat de obigațiuni emise în urmă cu 20 de ani, pe care nu le mai putem rostogoli”, a explicat Ciucu.

Primarul a făcut un apel direct către partidele din coaliția de guvernare să accelereze adoptarea bugetului.

„Fac un apel la toate partidele Coaliției, în special la PSD, să nu mai amâne adoptarea legii bugetului”, a transmis acesta.

Declarațiile primarului vin după tensiunile apărute în coaliția de guvernare în jurul unui mecanism propus pentru acoperirea datoriilor Primăriei Capitalei.

În cadrul discuțiilor din coaliție, liderii PSD, USR și UDMR au criticat ideea introducerii în proiectul de buget a unui mecanism prin care restanțele municipalității ar fi putut fi acoperite din resurse provenite de la alte comunități locale.

În urma acestor critici, premierul Ilie Bolojan a propus eliminarea amendamentului din proiectul bugetului de stat.

În acest context, Ciucu a respins acuzațiile potrivit cărora Bucureștiul ar beneficia de resurse provenite de la alte comunități.

„Nu credeți mesajele iresponsabile care vă spun că Bucureștiul «ia de la săraci ca să dea la bogați»”, a afirmat primarul.

Edilul susține că, în realitate, Capitala contribuie semnificativ la bugetul național.

„Adevărul este că Bucureștiul este contributor net de la bugetul național: circa 35-40% din veniturile bugetului de stat provin din taxe impozite colectate în București”, a arătat Ciucu.

Pe de altă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu a criticat ideea unui mecanism special pentru Capitală în cadrul discuțiilor din coaliție.

„Nu puteţi lua ostatic bugetul României pentru a rezolva problema domnului Ciucu de la Capitală”, a declarat acesta.

Primarul Capitalei a susținut că situația financiară actuală a administrației locale este rezultatul unor decizii guvernamentale din ultimii ani.

„Am ajuns aici din cauza destrăbălării bugetare a Guvernului Ciolacu”, a susținut acesta. „În 2024 și în 2025, Primăriei Capitalei i s-au luat, pentru a acoperi găurile destrăbălării bugetare, peste 3,5 miliarde de lei. Mai mult, sectoarelor li s-a luat o sumă echivalentă. Per total, Bucureștiul are un deficit de finanțare de 7 miliarde de lei. Suma este uriașă!”, a scris Ciucu.

Edilul a mai explicat că veniturile lunare ale municipalității au scăzut semnificativ în ultimii ani.

„Să vă dau un exemplu: în anul 2023, cotele erau de aproximativ 550 de milioane pe lună. Astăzi, sunt de doar 350 milioane pe lună”, a arătat primarul.

Potrivit acestuia, administrația Capitalei a pregătit deja măsuri de reformă pentru reducerea cheltuielilor administrative, însă acestea nu vor fi suficiente în lipsa adoptării rapide a bugetului de stat.