Primăria Capitalei anunță că, în conformitate cu OUG 7/2026, are obligația de a reduce până la 12 aprilie 30% din posturi, dintre care 20% ocupate, altfel nu va mai primi fonduri din cotele defalcate de la Guvern. În paralel, trebuia aplicată și Legea 296/2023, care prevedea tăieri de 10% din posturi și comasarea instituțiilor publice cu mai puțin de 50 de angajați, măsură neimplementată de fostul primar.

Noua organigramă prevede diminuarea a peste 400 de posturi în toate direcțiile, jumătate dintre ele fiind vacante, iar circa 170 de angajați își vor înceta raportul de muncă. Această restructurare va genera o economie anuală de aproape 20,4 milioane de lei (1,6 milioane lei pe lună), reprezentând 13,4% din totalul cheltuielilor de personal.

Totodată, șapte instituții culturale – Creart, Arcub, Proedus, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte, Centrul pentru Tineret și Școala de Arte – vor fi comasate într-o singură structură, Direcția Generală de Arte și Evenimente Urbane. Din cele 267 de posturi existente, vor rămâne 155, ceea ce înseamnă desființarea a 112 posturi și încetarea raportului de muncă pentru 50 de angajați, economisind astfel peste 4 milioane de lei anual.

În plus, trei instituții cu atribuții în administrarea domeniului public – ALPAB, Centrul de Protecția Plantelor și Administrația Cimitirelor – vor fi comasate sub denumirea ADPMB – Administrația Domeniului Public a Municipiului București. Din cele 771 de posturi existente, vor rămâne 511, ceea ce înseamnă desființarea a 260 de posturi și încetarea raportului de muncă pentru 40 de angajați, economisind 3 milioane de lei pe an.

Noua organigramă prevede și comasarea direcțiilor și desființarea serviciilor care nu mai aveau obiect de activitate sau nu corespundeau nevoilor actuale. În total, 772 de posturi vor fi eliminate în acest prim pas, iar dacă modificările sunt aprobate de Consiliul General, economia anuală pentru bugetul Primăriei Capitalei va fi de aproximativ 27,96 milioane de lei.

Ciprian Ciucu a afirmat joi, într-o conferință de presă, că membrii conducerii STB ar fi trebuit să inițieze proceduri pentru eficientizarea activității, însă acestea nu au fost înaintate către Consiliul General.

”Am cerut reorganizări, au votat ceva în Consiliul de Administraţie, să înceapă reorganizări şi disponibilizări pe zona TESA, fără să ne atingem de şoferi, vatmani şi muncitori, pentru că de ei este nevoie, dar aparatul TESA este supradimensionat. Trebuiau să facă nişte proceduri care să ajungă în Consiliul General şi nu au mai ajuns. Dacă nu le vor face, nu înseamnă că vor primi, cel puţin cât sunt eu primar, 1,7 miliarde de lei, la care se adaugă datorii pe care le au de peste 1,4 miliarde de lei. Nu e treaba mea ca primar să vorbesc despre eficientizare, ci a lor. Treaba mea ca primar este să mă ocup de orice, nu mă derobez de niciun fel de responsabilitate, dar de ce mai ai Cnsiliu de Administraţie şi management, numai ca să iei indemnizaţii?”, a afirmat primarul Capitalei. ”Domnilor, sunteţi membri în CA, discutaţi cu sindicatele, cu membrii AGA, şi luaţi deciziile pentru care sunteţi acolo şi sunteţi plătiţi. Dacă nu, plecaţi. Toţi. Ca să ne fie foarte, foarte clar. Acesta este mesajul meu. Că este uşor primarul să îşi ia înjurăturile când lucrurile nu merg, iar alţii să îşi ia banii. Dar de fapt decizia să fie la ei. Aştept ca AGA de la STB, sunt doi membri, domnul Artimon şi domnul Mitu, să preia din dialogul social pe care conducerea, managementul STB l-a avut cu sindicatele şi să vină cu o propunere în Consiliul General. Aştept asta într-o lună şi jumătate. Acum le transmit şi public”, a mai transmis Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a explicat că a dorit inițial să le ofere actualei conduceri a STB șansa de a implementa măsuri de eficientizare fără a interveni direct. Totuși, mesajul său nu a fost receptat, iar conducerea nu a realizat nimic semnificativ în acest sens. Primarul a subliniat că, dacă STB și Consiliul de Administrație nu dispun de resurse interne pentru a eficientiza compania, va fi nevoie să se apeleze la soluții externe, inclusiv insolvența.

Încă de la preluarea mandatului, Ciprian Ciucu a analizat situația societății, a evaluat organigrama și a cerut măsuri de eficientizare, având în vedere costurile mari de funcționare și datoriile acumulate de STB.