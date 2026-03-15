Ciprian Ciucu a participat direct la o serie de verificări în mai multe zone din București, alături de echipe ale primăriei și de polițiști locali. Acțiunea a fost prezentată drept primul pas într-o campanie mai amplă menită să aducă ordine în administrarea spațiului public.

Într-un videoclip publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, edilul apare discutând cu agenții aflați în teren despre modul în care sunt realizate controalele și despre felul în care sunt gestionate problemele semnalate în oraș.

Primarul a subliniat că aplicarea sancțiunilor trebuie să fie făcută fără excepții, indiferent de instituția sau persoana vizată.

„Nu am niciun fel de emoţii să daţi amenzi la agenţii, ministere”, le spune primarul polițiștilor locali în imaginile filmate în timpul verificărilor.

În timpul deplasării prin oraș, Ciprian Ciucu s-a oprit în mai multe puncte pentru a analiza situațiile din teren și pentru a discuta cu echipele responsabile despre modul în care trebuie intervenit în problemele legate de întreținerea domeniului public.

Edilul a insistat asupra necesității unei schimbări de mentalitate în ceea ce privește respectarea regulilor privind utilizarea spațiului public. În paralel, echipele de control au notat observațiile și au primit indicații privind măsurile care trebuie luate pentru remedierea situațiilor constatate.

Acțiunea de verificare are loc la scurt timp după ce primarul Capitalei a anunțat măsuri dure împotriva firmelor care lipesc ilegal afișe publicitare în oraș.

Edilul susține că această practică, alături de graffiti-ul neautorizat, afectează grav imaginea Bucureștiului.

„Alături de grafitty (de fapt tagging), afișajul ilegal cu postere este o boală oribilă care sluțeste Bucureștiul și pe care nu a trat-o nimeni!

Am dispus poliției locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează orașul și să le facă plângeri penale pentru vandalism patronilor si administratorilor acestor societăți”, a transmis, sâmbătă, primarul.