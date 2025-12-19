Ciprian Ciucu a arătat că momentul depunerii jurământului este unul extrem de important pentru el și că așteaptă de mult timp această responsabilitate. Noul primar general a afirmat că își dorește o colaborare foarte bună cu Consiliul General și a precizat că a avut deja mai multe discuții cu liderii partidelor reprezentate în acest for.

Ciucu a explicat că obiectivul său este formarea unei majorități cât mai largi, având în vedere că Bucureștiul nu se află într-o situație bună din mai multe puncte de vedere și că urmează o perioadă cu foarte mult de lucru.

Primarul Capitalei a anunțat că, foarte probabil, vor avea loc mai multe ședințe ale Consiliului General până la finalul anului, întrucât situația financiară a orașului este una dificilă. El a precizat că intenționează să analizeze ce măsuri mai pot fi luate pe final de an pentru ca Bucureștiul să înceapă anul următor în condiții mai bune. Ciucu a mai declarat că este încrezător că, în următorii doi ani și câteva luni, va fi foarte prezent atât în primărie, cât și pe teren și în ședințele de lucru, pe care le consideră esențiale pentru activitatea unui primar.

„Este un moment foarte important pentru mine, am emoţii. Este un moment pe care l-am aşteptat foarte, foarte mult timp. Vreau să spun că îmi doresc să am o foarte bună colaborare cu Consiliul General. Am avut deja câteva discuţii şi o să am în continuare discuţii cu lideri ai partidelor din Consiliul General. Vreau să avem o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru, ştiţi, nu stă foarte bine din anumite puncte de vedere şi în perioada care urmează vom avea foarte, foarte mult de lucru”, a transmis Ciprian Ciucu.

În același context, el a anunțat că urmează o serie de reforme gândite de-a lungul timpului și și-a exprimat convingerea că actualul Consiliu General este de bună credință. Potrivit lui Ciucu, prin colaborare, administrația locală va reuși să echilibreze Bucureștiul și să demareze dezvoltarea orașului. Noul primar general a mai spus că, în următorii ani, după stabilizare, Bucureștiul va începe să arate ca o capitală europeană.

„Vreau să văd ce se mai poate face acum pe ultima sută de metri, înainte de sfârşitul anului, pentru a începe anul în condiţii mai bune. Sunt încrezător, în următorii doi ani şi câteva luni voi fi foarte prezent în primărie, pe stradă, în şedinţe, că acolo stau primarii în şedinţe foarte mult. Vor urma anumite reforme pe care le-am gândit de-a lungul timpului şi sunt convins că acest Consiliu General este de bună credinţă şi că împreună vom echilibra Bucureştiul şi vom începe şi dezvoltarea lui”, a mai spus acesta.

Ciprian Ciucu a subliniat importanța Capitalei în cadrul Uniunii Europene și al economiei naționale, arătând că Bucureștiul este a șaptea capitală a Uniunii Europene, un oraș important și principala forță economică a României.

El a considerat că este responsabilitatea tuturor celor implicați în administrația locală ca acest statut să se reflecte în calitatea vieții locuitorilor și în calitatea actului de guvernare, exprimându-și încrederea că acest obiectiv poate fi atins prin efort comun.

„Suntem a şaptea capitală a Unii Europene, suntem oraş important, suntem principala forţă economică a ţării şi intră în responsabilitatea fiecaruia dintre noi să facem să se vadă acest lucru în calitatea vieţii oamenilor, în calitatea actului de guvernare şi sunt foarte, foarte încrezător că vom reuşi acest lucru împreună”, a mai spus Ciucu.

Primarul general a anunțat, de asemenea, că va susține sâmbătă, la ora 13:00, o conferință de presă. El a precizat că, în perioada recentă, a avut discuții cu o parte dintre directori și că a folosit o etapă de discreție pentru a se pregăti în vederea mandatului, astfel încât să poată explica viziunea sa pentru următorii ani.

Totodată, Ciprian Ciucu a declarat că își dorește o colaborare foarte bună cu primarii de sector, menționând că vrea să le ofere sprijin și să beneficieze, la rândul său, de susținerea acestora în calitate de primar general. El a anunțat că își propune întâlniri frecvente cu aceștia și a transmis că urmează o perioadă interesantă, dar și una productivă și benefică pentru București.