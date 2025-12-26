Persoanele asigurate în sistemul public de sănătate pot beneficia, în anumite condiții, de servicii medicale și de îngrijiri paliative la domiciliu, pe baza recomandărilor emise de medicii de familie sau de medicii specialiști.

Aceste servicii sunt reglementate de legislația în vigoare și sunt detaliate în Ghidul Asiguratului publicat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), având ca scop asigurarea continuității actului medical pentru pacienții care nu se pot deplasa la cabinet sau la unități sanitare.

Îngrijirile medicale la domiciliu pot include o gamă variată de proceduri de diagnostic și tratament, precum administrarea medicamentelor injectabile, kinetoterapie, monitorizarea stării de sănătate sau alte intervenții necesare în funcție de afecțiunile pacientului.

De asemenea, pentru persoanele care suferă de boli grave sau aflate în stadii avansate, pot fi acordate îngrijiri paliative la domiciliu, menite să reducă suferința, să amelioreze simptomele și să îmbunătățească calitatea vieții.

Potrivit Ghidului Asiguratului CNAS, medicul de familie oferă asiguraților servicii medicale incluse în pachetul de bază, care cuprind servicii curative, intervenții în situații de urgență medicochirurgicală, consultații pentru afecțiuni acute, subacute sau pentru acutizarea unor boli cronice, precum și consultații periodice pentru monitorizarea pacienților cu boli cronice.

În anumite situații, consultațiile pentru bolile cu potențial endemoepidemic, care necesită izolare, precum și pentru bolile cronice, pot fi realizate și la distanță, de exemplu telefonic. Documentele rezultate în urma consultațiilor la distanță, inclusiv rețetele, sunt transmise pacientului prin mijloace electronice de comunicare.

Consultațiile medicale la domiciliu se acordă asiguraților aflați pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului și în timpul programului de lucru, în special în cazul persoanelor nedeplasabile din cauza unei invalidități permanente sau temporare.

De asemenea, pot beneficia de astfel de consultații pacienții cu boli cronice sau cu episoade acute ori subacute care nu permit deplasarea la cabinet. Conform legislației, medicul de familie este obligat să asigure consultații la domiciliu și copiilor cu vârsta între 0 și 1 an, copiilor și adolescenților până la 18 ani care suferă de boli infecto-contagioase, precum și lăuzelor.

Este considerată consultație la domiciliu inclusiv examinarea efectuată de medicul de familie pentru constatarea decesului. Persoanele care solicită o consultație la domiciliu trebuie să informeze cabinetul medical cu privire la starea lor de sănătate și imposibilitatea de deplasare.

În practică, unele cabinete stabilesc zile sau intervale orare dedicate vizitelor la domiciliu, iar solicitarea trebuie confirmată de medic sau de personalul administrativ, pentru a permite o organizare corespunzătoare.

În anumite cazuri, pot fi solicitate documente medicale care să ateste starea de sănătate a pacientului.

Vizita la domiciliu este consemnată într-un registru special, în care se notează data și ora consultației, datele de identificare ale pacientului și semnătura acestuia sau a aparținătorului, în situațiile în care nu se utilizează cardul de sănătate. Toate informațiile medicale sunt ulterior înregistrate în fișa pacientului.

În ceea ce privește îngrijirile paliative la domiciliu, acestea se acordă pe baza recomandării emise de medicii de familie, de medicii specialiști din ambulatoriu sau din spital, inclusiv de cei cu atestat în îngrijiri paliative, care au contract cu casele de asigurări de sănătate.

Printre principalele servicii se numără consultațiile, elaborarea planului de tratament și îngrijire, evaluarea capacității de autoîngrijire, aplicarea tratamentului farmacologic, educarea pacientului, îngrijirea terminală, consilierea psihologică și kinetoterapia.

Conform legislației, un pacient asigurat poate beneficia de până la 90 de zile de îngrijiri medicale și 90 de zile de îngrijiri paliative în ultimele 11 luni, fără a depăși un total de 180 de zile. În cazul pacienților sub 18 ani sau al celor cu afecțiuni oncologice, durata poate ajunge până la 180 de zile pentru fiecare tip de îngrijiri, cu un plafon total de 300 de zile.