Crin Antonescu dezvăluie numele care ar putea prelua șefia Guvernului. România intră într-o nouă săptămână de negocieri pentru formarea Guvernului, însă numele viitorului premier rămâne în continuare incert. În timp ce partidele încearcă să ajungă la un acord politic, în spațiul public circulă mai multe variante pentru șefia Executivului, iar fostul lider liberal Crin Antonescu a comentat deschis o parte dintre acestea.

Declarațiile sale vin într-un moment sensibil pentru scena politică, marcat de presiuni economice, tensiuni între partide și nevoia rapidă de stabilitate guvernamentală.

Fostul președinte al PNL consideră că actualele discuții privind desemnarea unui premier sunt lipsite de coerență și că partidele nu au prezentat încă o strategie clară pentru formarea unei majorități stabile.

Antonescu a criticat modul în care au fost gestionate consultările politice din ultimele săptămâni și a sugerat că multe dintre deciziile importante sunt încă amânate.

În opinia sa, România are nevoie de un premier cu experiență administrativă și capacitate de negociere, capabil să gestioneze atât problemele interne, cât și relația cu partenerii externi.

„Are Nicușor ceva în cap. Cum pot să știu eu? Văd nume… Eu cred că în ziua de 6 mai unul dintre invitații dumneavoastră a spus că și președintele trebuie să convoace consultări. PSD trebuia să se ducă, n-au făcut-o de trei săptămâni. Cu ce se duce PSD? Răspunsul este: ce propune Nicușor. Nu mi se pare în regulă”, a declarat Antonescu, duminică seara, la Antena 3 CNN.

Printre numele discutate pentru conducerea viitorului Executiv se află și Eugen Tomac. Crin Antonescu a declarat că are o opinie pozitivă despre liderul PMP și îl consideră un politician decent și rezonabil.

Cu toate acestea, fostul lider liberal spune că nu vede potrivit ca un lider de partid fără reprezentare parlamentară să ajungă în funcția de prim-ministru.

Tema susținerii parlamentare este una dintre cele mai importante în negocierile actuale, în condițiile în care orice viitor Guvern va avea nevoie de o majoritate solidă pentru a rezista într-un climat politic tensionat.

„Eu despre Tomac nu am o părere rea. Este băsist, a fost un om decent. Un om politic rezonabil. Nu văd potrivit ca liderul unui partid care nu a pătruns în Parlament să conducă. Nu e treaba mea”, a spus fostul lider liberal.

Crin Antonescu i-a nominalizat pe Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare drept două dintre variantele cu experiență pentru funcția de premier al României.

Potrivit acestuia, ambii au un profil politic solid și experiență atât în administrația internă, cât și în relațiile internaționale, elemente considerate esențiale pentru conducerea Executivului într-o perioadă complicată.

În contextul actual, liderii politici caută o persoană care să poată gestiona reformele economice, relația cu instituțiile europene și echilibrul fragil dintre partidele implicate în negocieri.

„Există chiar mai multe. Oameni ca Nazare și Predoiu sunt calificați politic. Au experiență politică internă, internațională. Ei înțeleg și țara, și lumea politică. Sunt variante”, afirmă Antonescu.

Fostul lider PNL a vorbit și despre opțiunile din interiorul PSD. El susține că social-democrații ar avea mai mulți oameni capabili să preia mandatul de prim-ministru, chiar și în situația în care Sorin Grindeanu nu va intra în cursă.

Antonescu a afirmat că PSD dispune de „cinci sau șase” variante pentru conducerea Guvernului și a apreciat activitatea lui Grindeanu din funcțiile ocupate până acum.

Declarațiile sale arată că discuțiile despre viitorul Executiv nu se limitează la un singur nume, ci includ mai multe scenarii politice analizate în această perioadă.

Crin Antonescu consideră că poziția de premier a devenit una dintre cele mai complicate funcții din stat, din cauza responsabilităților tot mai mari și a contextului politic instabil.

Viitorul șef al Guvernului va trebui să gestioneze probleme economice importante, presiunea reformelor și relațiile tensionate dintre partidele care încearcă să construiască o majoritate.

Până la finalizarea negocierilor, scena politică rămâne deschisă mai multor variante, iar numele viitorului premier continuă să fie unul dintre cele mai urmărite subiecte din România.