Datele aferente lunii ianuarie 2026, extrase din evidențele oficiale ale Ministerului Apărării Naționale, conturează o realitate financiară diferită de percepțiile frecvent vehiculate în spațiul public. Potrivit acestor informații, peste 90% din fondul lunar destinat pensiilor militare este acoperit din contribuțiile și impozitele plătite de militari, atât activi, cât și pensionari.

Situația financiară prezentată de MApN arată că, în luna analizată, cheltuielile cu soldele personalului militar activ s-au ridicat la 1.011.172.902 lei. În același interval, pensiile militare achitate prin Casa de Pensii Sectorială a MApN au însumat 534.193.730 lei. Aceste sume reprezintă baza de la care se calculează contribuțiile și impozitele care se întorc ulterior la bugetul de stat.

Din soldele militarilor activi, statul a recuperat lunar 328.631.194 lei, sumă care include contribuția individuală la bugetul de stat, în cotă de 25%, precum și impozitul pe venit. Aceste rețineri sunt aplicate în mod constant și se reflectă direct în veniturile bugetare, fiind generate exclusiv din interiorul sistemului militar.

Pe lângă contribuțiile reținute din soldele militarilor activi, sistemul generează venituri importante la buget și din pensii. În luna ianuarie 2026, din pensiile militare plătite au fost reținute 154.916.182 lei, reprezentând contribuția la asigurările sociale de sănătate, impozitul pe venit și sumele rezultate din aplicarea plafonării prevăzute de articolul 60 din Legea nr. 223/2015.

Cumulat, aceste rețineri conduc la o sumă totală de aproximativ 483.547.376 lei care se întorc lunar la bugetul de stat chiar din interiorul sistemului militar. Raportat la valoarea totală a pensiilor militare plătite, acest mecanism financiar explică modul în care peste 90% din fondul de pensii este acoperit din contribuțiile și impozitele generate de militari.

Această structură de finanțare indică faptul că pensiile militare nu funcționează ca un sistem izolat de restul bugetului public, ci ca unul care produce venituri consistente pentru stat. Datele arată explicit că militarii activi și pensionari contribuie constant și substanțial la bugetul general consolidat, inclusiv prin taxarea propriilor venituri.

În contextul acestor cifre, analiza datelor oficiale extrase de la Ministerul Apărării Naționale indică faptul că afirmațiile potrivit cărora pensiile militare ar fi plătite exclusiv din taxele populației civile sau că militarii nu ar contribui la bugetul de stat nu sunt susținute de realitatea bugetară.

„Considerăm că declarațiile potrivit cărora pensiile militare ar fi plătite exclusiv din taxele populației sau că militarii nu contribuie la bugetul de stat sunt eronate, nefundamentate și contrazise de datele bugetare oficiale ale MApN”, se arată în evaluarea realizată pe baza datelor financiare publice aferente lunii ianuarie 2026.

Potrivit acestor informații, sistemul militar generează lunar venituri bugetare semnificative, care reduc substanțial efortul financiar al statului pentru plata pensiilor. Contribuțiile directe și impozitele aplicate atât soldelor, cât și pensiilor, reprezintă mecanisme clare prin care militarii participă la finanțarea propriului sistem de protecție socială.

Datele prezentate pentru luna ianuarie 2026 sunt folosite ca exemplu concret pentru a ilustra funcționarea acestui sistem și pentru a oferi o bază factuală în dezbaterea publică despre pensii. Informațiile oficiale arată că, dincolo de percepții și discursuri politice, finanțarea pensiilor militare se sprijină majoritar pe contribuțiile celor care fac parte din acest sistem.