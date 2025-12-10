Potrivit unei analize realizate de Storia, locuitorii din București și Brașov alocă aproximativ 40% din salariul mediu net pentru chiria unei garsoniere. Este cel mai ridicat nivel din rândul județelor analizate și depășește semnificativ pragul considerat sustenabil pentru cheltuielile cu locuința.

Creșterea accelerată a chiriilor față de evoluția salariilor este principalul factor care explică această situație, mai ales în ultimii trei ani. În Capitală, ponderea chiriei în salariu a urcat de la 33% în 2022 la aproape 40% în 2025. În Brașov, creșterea a fost de la 36% la 40% în aceeași perioadă.

„În marile orașe ale României, prețurile proprietăților imobiliare au înregistrat în ultimii ani creșteri constante, ajungând în unele cazuri să se dubleze față de nivelul din 2019. Această evoluție se reflectă direct și în prețurile chiriilor solicitate de proprietari. Raportat la evoluția salariului mediu net, în anumite județe precum Iași sau Constanța chiriile au devenit mai accesibile pentru locuitori, în timp ce în București sau Brașov este mai greu să-ți permiți o chirie față de acum trei ani. Pe de altă parte, există câteva județe în care chiriile au rămas la fel de accesibile ca în 2022”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

După București și Brașov, urmează județe precum Timiș, unde chiria unei garsoniere reprezintă 36% din salariul mediu net, Ilfov cu 35%, Iași cu 34% și Cluj cu 33%. Constanța se situează la 31%, iar Sibiu și Bihor la 30%, respectiv 29%.

Cel mai accesibil județ inclus în analiză este Dolj, unde ponderea chiriei pentru o garsonieră este de 27% din salariul mediu net. Evoluția favorabilă este pusă pe seama creșterii veniturilor din Craiova.

Analiza evidențiază diferențe importante atunci când vine vorba de locuințe mai mari. În Bihor, deși garsonierele sunt relativ accesibile, chiria unui apartament cu două camere ajunge la 61% din salariul mediu net. În București și Cluj, ponderea este de 52%, iar în Brașov și Sibiu de aproximativ 51%.

Pentru apartamentele cu trei camere, Brașov depășește Bucureștiul, cu 67% din salariu, față de 63% în Capitală. Ilfov apare ca un caz aparte, unde chiria unei locuințe cu trei camere ajunge la 95% din salariul mediu net, pe fondul predominanței caselor în structura fondului locativ.

În Constanța, ponderea chiriei unei garsoniere în salariu a scăzut semnificativ, de la 40% în 2022 la 31% în 2025. Scăderi notabile se regăsesc și în Dolj, Bihor, Iași și Sibiu, ca urmare a creșterii mai rapide a salariilor față de chiriile solicitate.

Dolj și Iași sunt singurele județe în care accesibilitatea s-a îmbunătățit pentru toate tipurile de locuințe, de la garsoniere la apartamente cu trei camere.

Raportat la valoarea exprimată în euro, București este una dintre cele mai accesibile capitale europene pentru închirierea unei garsoniere. Datele din studiul Deloitte Property Index 2025 arată o chirie medie de 381 de euro, mai mică decât în Budapesta, Praga, Roma sau Varșovia și depășită doar de Sofia.

Totuși, atunci când chiriile sunt corelate cu salariile medii nete, București se aliniază capitalelor din regiune, cu o pondere de aproximativ 28% din venituri. Diferențele față de orașe precum Viena sau Berlin sunt explicate de stocul mare de locuințe sociale și de reglementările stricte ale pieței.