Potrivit unui comunicat al companiei, proiectul urmărește asigurarea celui de-al doilea acces feroviar către Portul Constanța și creșterea capacității de transport feroviar de marfă către platformele portuare.

„Tunelul Palas, inaugurat în anul 1900 sub denumirea „Carol I”, reprezintă un element important al patrimoniului tehnic feroviar. Proiectat de inginerul Anghel Saligny, acesta a constituit timp de mai multe decenii o legătură feroviară esenţială în zona municipiului Constanţa. Începând cu anul 1992, tunelul nu a mai fost exploatat, din cauza infiltraţiilor de apă şi a degradării structurale. Prin proiectul propus, infrastructura va fi consolidată şi reabilitată, cu păstrarea elementelor constructive originale realizate din piatră”, se menţionează în comunicat.

Investiția prevede lucrări complexe de modernizare a infrastructurii feroviare, incluzând consolidarea și reabilitarea tunelului existent, precum și extinderea acestuia cu aproximativ 200 de metri spre stația Palas. Proiectul vizează, de asemenea, reabilitarea și electrificarea liniei CF 816 Palas – Port A, într-o configurație de linie simplă electrificată, pentru exploatarea trenurilor de marfă în condiții sigure și eficiente.

În cadrul lucrărilor, vor fi modernizate instalațiile de semnalizare prin implementarea unui Bloc de Linie Automat Integrat (BLAI) și adaptarea instalațiilor de centralizare din stația Palas. Totodată, vor fi realizate lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor, cu scopul de a preveni infiltrațiile și de a proteja infrastructura feroviară.

Valoarea totală estimată a contractului pentru reabilitarea liniei CF 816 Palas – Port A depășește 404,037 milioane lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat, conform legislației în vigoare.

Durata contractului este de 32 de luni, din care 6 luni pentru proiectare, 2 luni pentru avizarea și aprobarea documentațiilor și 24 de luni pentru execuția lucrărilor. După finalizarea recepției, lucrările vor beneficia de o perioadă de garanție de 60 de luni.

CFR SA subliniază că acest proiect reprezintă o investiție strategică pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și creșterea capacității de transport feroviar de marfă către Portul Constanța, prin asigurarea unui al doilea acces feroviar modern și eficient către platformele portuare.