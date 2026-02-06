În sistemul electronic de achiziții publice a fost publicat anunțul intitulat Servicii financiare de acordare a unor linii de credit bancar pe un an. Valoarea totală estimată a contractelor este de 11.015.064 lei. Procedura este structurată în nouă loturi distincte, fiecare corespunzând unei linii de credit separate.

Primul lot vizează o linie de credit în valoare de 11.889.800 lei, cu o valoare estimată fără TVA de 1.097.429 lei.

Al doilea lot este pentru o linie de credit de 14.000.000 lei, cu o valoare estimată fără TVA de 1.292.200 lei.

Al treilea lot prevede o linie de credit de 12.500.000 lei, valoarea estimată fără TVA fiind de 1.153.750 lei.

Al patrulea lot este aferent unei linii de credit de 12.000.000 lei, cu o valoare estimată fără TVA de 1.107.600 lei.

Al cincilea lot vizează o linie de credit de 10.500.000 lei, pentru care valoarea estimată fără TVA este de 969.150 lei.

Al șaselea lot prevede o linie de credit de 15.000.000 lei, cu o valoare estimată fără TVA de 1.384.500 lei.

Al șaptelea lot este pentru o linie de credit de 12.800.000 lei, cu o valoare estimată fără TVA de 1.181.440 lei.

Al optulea lot are în vedere o linie de credit de 13.200.000 lei, cu o valoare estimată fără TVA de 1.218.360 lei.

Al nouălea lot vizează o linie de credit de 17.450.000 lei, cu o valoare estimată fără TVA de 1.610.635 lei.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 11 martie 2026, ora 15:00, pentru toate cele nouă loturi. Ofertele depuse trebuie să rămână valabile până la data de 11 iunie 2026.

La începutul lunii ianuarie, publicația Club Feroviar a relatat că două bănci, respectiv BRD și UniCredit, urmau să împrumute CFR Călători pe o perioadă de un an. Potrivit informațiilor disponibile, operatorul de stat recurge frecvent la refinanțarea împrumuturilor, prin contractarea unor noi linii de credit care le înlocuiesc pe cele ajunse la scadență.

Contractarea împrumuturilor bancare este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor CFR Călători. Conform Hotărârii nr. 15 din 22 octombrie 2025, conducerea companiei este împuternicită să contracteze împrumuturi bancare în valoare totală de până la 330 de milioane de lei. Aceste finanțări sunt destinate exclusiv refinanțării unor credite care ajung la maturitate.

În total, este vorba despre aproximativ 14 împrumuturi, cu valori individuale cuprinse între 9 și 64 de milioane de lei. Acestea au fost acordate de UniCredit, BRD și BCR. Potrivit documentelor, creditele vor fi garantate prin ipoteci constituite asupra unor active aparținând CFR Călători.

Prin hotărârea adoptată, Adunarea Generală a Acționarilor a decis împuternicirea directorului general al CFR Călători să semneze contractele de credit și actele adiționale aferente acestora.

Mandatul include și semnarea contractelor de ipotecă pentru o perioadă de un an de la data semnării fiecărui contract. Totodată, hotărârea prevede că nu mai este necesară o ratificare ulterioară a acestor contracte de către AGA, în cazul în care băncile sunt declarate câștigătoare în urma procedurilor de atribuire desfășurate conform legislației în vigoare.