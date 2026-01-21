Primăria orașului Sfântu Gheorghe a anunțat organizarea unui referendum prin care locuitorii vor putea decide asupra direcției politicii fiscale pentru următorii ani. Anunțul a fost făcut de primarul Árpád Antal, într-o întâlnire cu cetățenii, după ce câteva sute de persoane au protestat anterior în stradă față de majorările de taxe locale.

În România, în acest an, impozitul pe proprietate a înregistrat creșteri de aproximativ 70–80%, iar taxele auto au fost majorate proporțional cu nivelul de poluare. Guvernul de la București estimează că ajustările fiscale ar putea aduce administrațiilor locale venituri suplimentare de aproape 3,7 miliarde de lei, motiv pentru care autoritățile susțin că, din cauza deficitului bugetar, cheltuielile locale nu mai pot fi acoperite doar din fonduri centrale.

Primarul Árpád Antal a subliniat că decizia de a organiza referendumul are rolul de a clarifica situația și de a implica direct cetățenii în stabilirea nivelului impozitelor și a beneficiilor locale. El a amintit că la sfârșitul anului trecut s-a decis menținerea impozitului pe proprietate la un nivel cât mai redus, însă măsurile guvernamentale de majorare a taxelor au creat tensiuni în comunitate.

Întâlnirea cu locuitorii a fost marcată de discuții despre neînțelegeri și emoții politice, primarul referindu-se la protestul inițiat de Péter Fazakas, politician din Alianța Maghiară din Transilvania (AMT). Reprezentanții AMT au anunțat că vor demara o campanie de strângere de semnături pentru a contesta creșterile de taxe locale.

Referendumul este programat pentru data de 1 martie, iar locuitorii orașului vor avea astfel ocazia să-și exprime direct opțiunile cu privire la politica fiscală aplicată în următorii ani.

Calculul impozitului se realizează prin înmulțirea suprafeței imobilului cu valoarea impozabilă stabilită prin Codul Fiscal, aplicarea unui coeficient de corecție în funcție de rangul și zona localității și apoi aplicarea cotei de impozitare stabilite de consiliul local, care variază între 0,08% și 0,2%. De exemplu, pentru un apartament de 50 m² situat într-o localitate de rang II, impozitul anual este de 294,47 lei, iar cu bonificația de 10%, contribuabilul va plăti efectiv 265 lei.

În situația în care suprafața exterioară a clădirii nu poate fi măsurată, suprafața construită desfășurată se calculează prin înmulțirea suprafeței utile cu un coeficient de 1,4, ceea ce poate crește impozitul la 412,25 lei (371 lei după reducere).

Pentru locuințele de lux, al căror prag de valoare depășește 2,5 milioane de lei, se aplică o cotă de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă și plafon. Astfel, pentru o clădire evaluată la 3 milioane de lei, impozitul suplimentar va fi de 4.500 de lei anual.