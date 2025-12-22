Conform informațiilor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, există câteva zone care se mențin constant în topul celor mai avantajoase pentru consumatorii casnici.

Cel mai mic tarif din țară se înregistrează în Ploiești, județul Prahova, unde costul cumulat pentru apă și canalizare este de 6,88 lei pe metru cub, fără TVA. Bucureștiul se află și el în categoria tarifelor reduse, cu un preț de 10,43 lei pe metru cub, fără TVA. Județul Ilfov urmează îndeaproape, cu un tarif de aproximativ 10,48 lei pe metru cub, fără TVA.

La polul opus, mai multe județe se confruntă cu tarife considerabil mai ridicate decât media națională.

În județul Neamț, costul ajunge la aproximativ 18,60 lei pe metru cub, fără TVA, unul dintre cele mai mari niveluri din România. Prahova, prin operatorul Hidro Prahova, are un tarif de 18,51 lei pe metru cub, fără TVA. Iașiul se situează foarte aproape, cu un preț de 18,24 lei pe metru cub, fără TVA.

La nivel național, tariful mediu pentru apă potabilă și canalizare este de 15,04 lei pe metru cub, fără TVA, după cum transmite news.ro.

Specialiștii din domeniu explică aceste variații printr-o combinație de factori structurali și economici. Costurile de tratare și distribuție diferă în funcție de relief și de starea rețelelor de apă. Investițiile realizate în modernizarea infrastructurii influențează tarifele, prin reducerea pierderilor din rețea și prin eficientizarea stațiilor de epurare.

Un rol important îl are și numărul de consumatori deserviți de fiecare operator, precum și prețul energiei, care continuă să aibă un impact major asupra costurilor de operare. Aceste elemente explică de ce diferențele dintre județe rămân semnificative, chiar și în cadrul aceluiași sistem național de reglementare.