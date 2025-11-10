Președintele CEC Bank, Bogdan Neacșu, a declarat că noua convenție oferă băncii posibilitatea de a răspunde mai rapid nevoilor antreprenorilor români. El a explicat că mecanismul de garantare de portofoliu permite asumarea sustenabilă a unor riscuri mai mari, sprijinind inițiativa privată și proiectele inovatoare.

Potrivit acordului, CEC Bank va putea acorda finanțări în limita unui plafon de 740 milioane de lei, utilizând plafonul de garantare de 520 milioane de lei pus la dispoziție de BID.

„Semnarea convenţiei cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare ne oferă posibilitatea de a accelera finanţarea IMM-urilor şi de a răspunde mai rapid nevoilor antreprenorilor români. Mecanismul de garantare de portofoliu reprezintă o soluţie modernă şi eficientă, care permite băncilor să îşi asume în mod sustenabil riscuri mai mari, sprijinind astfel iniţiativa privată şi proiectele inovatoare. CEC Bank va continua să fie un partener activ al instituţiilor care contribuie la dezvoltarea economiei reale”, a declarat Bogdan Neacşu.

Directorul general al BID, Dan Sandu, a subliniat că parteneriatul cu CEC Bank creează „un lanț de încredere între stat, bănci și beneficiari”, punând în mișcare un mecanism real de dezvoltare economică prin garanții care stimulează investițiile publice și private.

„CEC Bank este un partener natural pentru BID – împreună construim un lanţ de încredere între stat, bănci şi beneficiari. Prin aceste convenţii, punem în mişcare un mecanism real de dezvoltare: garanţii care deschid creditul, investiţii care dau sens capitalului public şi privat deopotrivă”, a declarat Dan Sandu.

Prin participarea la acest program, CEC Bank va putea acorda credite cu garanții de până la 70%, iar pentru anumite categorii chiar de 80%. Aceste garanții vor facilita accesul la finanțare pentru firmele mici și mijlocii, inclusiv pentru start-up-uri și companiile cu istoric scurt de activitate.

Banca intenționează să utilizeze mecanismul și pentru finanțarea proiectelor care contribuie la tranziția verde — investiții sustenabile, creșterea eficienței energetice și atingerea obiectivelor de neutralitate climatică.

Bogdan Neacșu a precizat că parteneriatul cu BID reprezintă „un pas important către o partajare eficientă a riscului” și o oportunitate de extindere a accesului la creditare pentru segmentele insuficient deservite.

„Din perspectiva unei instituţii financiare partenere, colaborarea cu BID reprezintă un pas important către o partajare eficientă a riscului şi o oportunitate de extindere a accesului la creditare pentru segmente insuficient deservite. Prin garanţiile BID, CEC Bank va putea finanţa în condiţii sustenabile proiecte ale IMM-urilor cu istoric scurt, ale start-up-urilor şi ale companiilor care dezvoltă soluţii inovatoare, sprijinind astfel modernizarea economiei şi creşterea investiţiilor private. Pe termen lung, CEC Bank consideră colaborarea cu BID un parteneriat solid şi strategic, care va contribui la cofinanţarea proiectelor mari de dezvoltare şi la consolidarea ecosistemului de finanţare al României”, a adăugat Bogdan Neacşu.

Garanția de portofoliu pentru IMM-uri funcționează ca un instrument cu efect sistemic, acoperind o parte din riscul total al portofoliului de credite. Spre deosebire de sistemele tradiționale, în care fiecare credit este analizat și garantat individual, noul mecanism oferă o garanție globală, permițând băncilor să acorde finanțări mai rapid și cu un consum mai redus de capital.

Această soluție va facilita investițiile în domenii strategice, va stimula crearea de locuri de muncă și va contribui la creșterea competitivității economiei românești, într-un context marcat de presiuni macroeconomice.