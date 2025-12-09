În cadrul interviului pentru Adevărul, Florin Manole a subliniat constant că majorarea salariului minim reprezintă o prioritate pentru minister, fiind considerată esențială pentru asigurarea unui nivel decent de trai. Ministrul a insistat asupra ideii că veniturile obținute legal trebuie să acopere cel puțin nevoile de bază ale unui angajat. Acest punct de vedere a fost prezentat drept un principiu general al mandatului său, dar și ca un obiectiv economic de interes public.

Ministrul Muncii a abordat și subiectul pensiilor, precizând că în 2026 acestea nu vor fi indexate cu rata inflației. Decizia, a explicat el, a fost luată anterior, în cadrul primului pachet de măsuri anunțat de Guvernul Bolojan, și rămâne în vigoare pentru anul următor. Manole a detaliat însă că în discuție se află o continuare a sprijinului acordat în 2024 pensionarilor cu venituri mici.

El a subliniat că este analizată posibilitatea ca ajutorul acordat anul acesta – în valoare de 800 de lei, distribuit în două tranșe pentru persoanele cu pensii sub 2.574 de lei – să fie adaptat și menținut.

„Nu este nicio discuție despre indexare (n.r. cu rata inflației). Decizia a fost luată de Guvernul Bolojan în primul pachet. Însă cred că pensionarii care au beneficiat anul acesta de un sprijin punctual pentru cei care erau sub pragul de 2.574 de lei, mă refer la sprijinul de 800 de lei în două tranșe, acel sprijin trebuie regândit și continuat. Regândit poate în sensul regândirii pragului, cuantumului sau în ambele sensuri. dar cu certitudine puterea de cumpărare a pensionarilor trebuie protejată prin toate mijloacele. (…) Vorbim despre niște oameni care au muncit”, a declarat ministrul.

În paralel cu discuțiile privind plafonul pentru ajutorul financiar, ministrul a menționat și menținerea impozitării pensiilor care depășesc 3.000 de lei, precizând că această regulă rămâne neschimbată în 2026.

Un alt punct central al discuției a vizat situația angajărilor în sectorul public. Întrebat dacă înghețarea angajărilor va continua și anul viitor, Florin Manole a confirmat că și 2026 va urma această regulă, cu unele excepții punctuale. Acestea vor viza în special proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, unde personalul este necesar pentru funcționarea centrelor sau serviciilor nou înființate.

„Nu văd neapărat o problemă, cu excepția acelor posturi care sunt neapărat necesare pentru funcționalitatea unor proiecte aprobate și derulate prin PNRR. Dacă ai un centru pentru bătrâni pentru care ai finanțare prin PNRR, finanțarea nu este doar pentru construcție, ci și pentru operaționalizare. (…) Pentru acele categorii de proiecte se vor putea face angajări. În rest, probabil că nu”, a spus Florin Manole.

În continuare, ministrul a insistat asupra faptului că prioritatea sa este protejarea locurilor de muncă existente. El a declarat:

„Acum, ce trebuie să apăr eu ca ministru este locul de muncă al celor care sunt acum la muncă”.

Tot în acest context, Manole a arătat că ministerul a realizat economii prin reducerea cheltuielilor interne, fără a recurge la disponibilizări.

„Înțeleg și nevoia de reduceri de cheltuieli și o facem. În centrala Ministerului Muncii, diferența dintre sfârșitul lui ianuarie și sfârșitul lui octombrie este de -6,3%. Fără să mă oblige nicio lege, pentru că am înțeles că trebuie să temperăm cheltuielile pe care le are statul. Am înțeles asta, dar fără să dăm pe nimeni afară. (…) Sunt ministrul Muncii, nu al concedierilor”.

În finalul discuției, ministrul a abordat subiectul sprijinului acordat consumatorilor vulnerabili în domeniul energiei. Plafonarea facturilor la gaz este programată să expire în primăvara anului 2026, iar Florin Manole a precizat că, deși nu a existat încă o discuție oficială despre prelungirea acestei măsuri, sprijinul pentru persoanele vulnerabile va continua.