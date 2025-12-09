FACIAS susține că neglijența autorităților în raport cu nevoile acestor seniori încalcă dreptul la un nivel de trai decent, prevăzut de articolul 47 din Constituția României, și constituie un abuz care condamnă la sărăcie extremă unul din cinci vârstnici din țară.

Potrivit FACIAS, statul român alocă oficial pensionarilor aproximativ 43 de lei pe zi pentru hrană, medicamente, utilități și alte cheltuieli necesare unui trai decent. În realitate, pragul sărăciei ar impune cel puțin 63 de lei pe zi, astfel că aceste sume nu acoperă nici măcar strictul necesar. Date recente arată că coșul minim de consum pentru un adult se ridică la 4.322 de lei pe lună, ceea ce înseamnă că pensia minimă acoperă doar o pătrime din nevoile reale. În timp ce prețurile la alimente, energie și medicamente au crescut considerabil, veniturile celor mai vulnerabili au rămas practic înghețate, transformând sărăcia dintr-un risc într-o stare permanentă.

Consecințele pentru seniorii români sunt severe: mâncarea, tratamentele medicale și plata facturilor devin opțiuni, nu drepturi. Fiecare lună presupune un calcul dificil între medicamente, hrană, lumină și căldură, reflectând realitatea dificilă a României sociale din 2025.

În timp ce pensia minimă în România se situează în jurul a 255 de euro, în Bulgaria aceasta depășește 320 de euro, iar în Polonia aproximativ 415 euro. În vestul Europei, diferențele sunt și mai mari: Italia oferă circa 600 de euro, Spania peste 825 de euro, Franța peste 1.000 de euro, iar în Germania sprijinul social combinat cu costurile locuinței atinge niveluri similare. Astfel, un bunic din România trăiește cu aproape patru ori mai puțin decât un senior din țările europene dezvoltate.

În acest context, FACIAS solicită Guvernului majorarea imediată a pensiei minime, adaptată la inflație și costurile reale ale vieții, pentru a evita transformarea situației într-o criză socială de amploare. Pentru sute de mii de seniori, fiecare lună de întârziere nu mai reprezintă doar o problemă de politică publică, ci o realitate de supraviețuire.