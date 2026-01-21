Florin Bănică a vorbit despre programul Rabla în cadrul unei conferințe de presă organizate la Ploiești. El a precizat că, deși AFM își menține sprijinul pentru acest program, discuțiile sunt încă deschise și nu s-a ajuns la o hotărâre finală.

Potrivit acestuia, anul trecut programul Rabla a avut un buget de 200 de milioane de lei, alocat doar pentru persoane fizice. În prezent, subiectul este analizat atât la nivel de minister, cât și la nivel de Guvern, iar o decizie finală urmează să fie luată ulterior.

Florin Bănică a mai spus că AFM va susține programul și că își dorește ca Rabla să fie inclus și în 2026, însă a punctat că, în acest moment, nu există o confirmare oficială.

„Programul Rabla (…) a fost anul trecut cu un buget de 200 de milioane doar pentru persoane fizice. Este o discuţie la nivel de minister şi la nivel de Guvern pe acest program. Încă nu s-a luat o decizie finală. Administraţia Fondului pentru Mediu este clar că va susţine acest program şi eu sper să-l avem inclusiv în anul 2026”, a afirmat Florin Bănică într-o conferinţă de presă.

Președintele AFM a participat la semnarea unor contracte de finanțare aferente programelor derulate de instituție. În acest context, el a fost întrebat despre Rabla și a explicat că programul este unul important, dar încă se află în analiză.

În urmă cu o lună, premierul Ilie Bolojan a declarat că programul Rabla va continua și în 2026. Totuși, el a precizat că finanțarea acordată de stat va fi corelată cu nivelul producției naționale.

Discuția despre Rabla a avut loc atunci la Palatul Victoria, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). Una dintre temele principale a fost reluarea programului, în condițiile în care industria a raportat pierderi după limitarea schemei guvernamentale.

Potrivit comunicatului Guvernului, reprezentanții industriei auto au solicitat reluarea programului Rabla, invocând faptul că limitarea finanțării a avut efecte negative în acest an.

Aceștia au arătat că reducerea numărului de autovehicule finanțate, de la 30.000 în 2024 la 19.000 în 2025, ar putea duce la riscul pierderii a aproximativ 5.000 de locuri de muncă în industria auto.