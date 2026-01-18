În schimb, în intervalul ianuarie–noiembrie al anului precedent, importurile de gaze naturale au consemnat un avans semnificativ, de 70,9%, echivalentul a circa 1,2 milioane tep, ajungând la aproape 2,88 milioane tone echivalent petrol comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024.

Potrivit proiecţiilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia internă de gaze este aşteptată să urmeze o traiectorie ascendentă până în 2027, cu o creştere medie anuală de 1,7%. În cea mai recentă Prognoză a echilibrului energetic, CNSP estimează pentru 2025 o producţie de 7,79 milioane tep (o creştere de 1,5%), pentru 2026 un nivel de 7,907 milioane tep (tot +1,5%), iar pentru 2027 aproximativ 8,176 milioane tep, ceea ce ar însemna un avans de 3,4%.

În privinţa importurilor, prognozele indică o diminuare treptată, mai accentuată spre 2027, când scăderea ar putea ajunge la 6%, pe fondul majorării producţiei interne prin punerea în funcţiune a unor noi capacităţi, dar şi în condiţiile menţinerii tranzitului către pieţele externe. Astfel, CNSP anticipează pentru 2025 importuri de 2,211 milioane tep (în scădere cu 7,6%), pentru 2026 circa 2,150 milioane tep (-2,7%), iar pentru 2027 aproximativ 2,022 milioane tep (-6%).

Producția și furnizarea de energie electrică și termică sunt prognozate să crească în acest an cu 0,8% față de 2025 și să continue pe un trend ușor ascendent în următorii trei ani, potrivit Prognozei 2025–2029 (varianta de toamnă) realizate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP). Pentru 2027 este estimată o majorare de 2%, urmată de un avans de 2,3% în 2028 și de 1,5% în 2029.

La nivelul întregii industrii, CNSP anticipează o creștere a producției de 0,5% în 2026, 1,6% în 2027, 2,2% în 2028 și 1,9% în 2029. După un recul estimat la 1,4% în 2026, sectorul extractiv ar urma să revină pe creștere, cu plusuri de 0,7% în 2027, 1,4% în 2028 și 1,1% în 2029.

În industria prelucrătoare, evoluția este de asemenea pozitivă, cu un avans prognozat de 0,6% în 2026, 1,6% în 2027, 2,3% în 2028 și 2% în 2029.