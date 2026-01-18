Întrebat ce pensie are, Traian Băsescu a declarat că încasează lunar 11.000 de lei. El a precizat că, din punctul său de vedere, nu este vorba despre o pensie specială.

Fostul președinte a explicat că în noiembrie 2014, când a ieșit la pensie, suma era de 2.950 de lei. El a spus că, între timp, pensia a crescut prin indexări, dar și prin majorarea adusă de noua lege a pensiilor.

În același context, Traian Băsescu a declarat că a avut o creștere de aproximativ 6.000 de lei odată cu noua lege. El afirmă că un asemenea transfer către zona pensiilor arată că există o problemă în modul în care funcționează sistemul.

„Am 11.000 de lei pensie, deci nu este o pensie specială. Eu am ieșit la pensie cu 2.950 de lei, în noiembrie 2014, atât a fost pensia mea atunci. Între timp, au fost indexările plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câștigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor. De asta spun că ceva e în neregulă cu un asemenea transfer către zona pensiilor”, a declarat fostul președinte la Digi24.

Traian Băsescu a afirmat că nu consideră pensia actuală prea mare. Totuși, el a spus că majorarea i s-a părut bruscă și că tocmai asta îl face să creadă că există ceva în neregulă.

El a revenit și la pensia din 2014, despre care a spus că era ridicolă, având în vedere vechimea sa în muncă.

Fostul președinte a susținut că pensia de 2.950 de lei pe care o avea la momentul ieșirii la pensie era anormal de mică după 44 de ani de activitate.

El a dat și exemple legate de funcțiile pe care le-a ocupat, spunând că a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru și președinte, iar în aceste condiții considera pensia inițială prea mică.

„Dacă e ceva ridicol, e că un salariat care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, președinte, după 44 de ani de serviciu, iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”, a mai spus fostul președinte.

Traian Băsescu a fost președinte al României timp de două mandate, în perioada 2004–2014. Înainte de funcția de șef al statului, el a fost primar general al municipiului București, din iunie 2000 până în decembrie 2004, ales din partea PD.