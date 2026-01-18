Traian Băsescu afirmă că pensia lui a ajuns la 11.000 de lei și spune că nu este una specială
Întrebat ce pensie are, Traian Băsescu a declarat că încasează lunar 11.000 de lei. El a precizat că, din punctul său de vedere, nu este vorba despre o pensie specială.
Fostul președinte a explicat că în noiembrie 2014, când a ieșit la pensie, suma era de 2.950 de lei. El a spus că, între timp, pensia a crescut prin indexări, dar și prin majorarea adusă de noua lege a pensiilor.
În același context, Traian Băsescu a declarat că a avut o creștere de aproximativ 6.000 de lei odată cu noua lege. El afirmă că un asemenea transfer către zona pensiilor arată că există o problemă în modul în care funcționează sistemul.
„Am 11.000 de lei pensie, deci nu este o pensie specială. Eu am ieșit la pensie cu 2.950 de lei, în noiembrie 2014, atât a fost pensia mea atunci. Între timp, au fost indexările plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câștigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor. De asta spun că ceva e în neregulă cu un asemenea transfer către zona pensiilor”, a declarat fostul președinte la Digi24.
Traian Băsescu a afirmat că nu consideră pensia actuală prea mare. Totuși, el a spus că majorarea i s-a părut bruscă și că tocmai asta îl face să creadă că există ceva în neregulă.
El a revenit și la pensia din 2014, despre care a spus că era ridicolă, având în vedere vechimea sa în muncă.
Băsescu spune că este „anormal” să ieși la pensie cu 2.950 de lei după 44 de ani de serviciu
Fostul președinte a susținut că pensia de 2.950 de lei pe care o avea la momentul ieșirii la pensie era anormal de mică după 44 de ani de activitate.
El a dat și exemple legate de funcțiile pe care le-a ocupat, spunând că a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru și președinte, iar în aceste condiții considera pensia inițială prea mică.
„Dacă e ceva ridicol, e că un salariat care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, președinte, după 44 de ani de serviciu, iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”, a mai spus fostul președinte.
Traian Băsescu a fost președinte al României timp de două mandate, în perioada 2004–2014. Înainte de funcția de șef al statului, el a fost primar general al municipiului București, din iunie 2000 până în decembrie 2004, ales din partea PD.
