Ce drepturi ai în timpul unui control ANAF. Detaliile procedurale pe care mulți le află prea târziu

Tot mai multe companii se confruntă în această perioadă cu inspecții fiscale începute de ANAF într-un ritm accelerat, uneori după controale inopinate care se transformă ulterior în verificări fiscale complete. În astfel de situații, cunoașterea procedurii poate fi la fel de importantă ca documentele contabile puse la dispoziția inspectorilor. Specialiștii atrag atenția că administratorii și contabilii au la dispoziție mai multe instrumente procedurale care pot influența desfășurarea controlului și care sunt adesea ignorate.

Unul dintre primii pași pe care contribuabilii îi pot face în timpul unei inspecții fiscale este solicitarea accesului la dosarul fiscal și la dosarul administrativ al controlului.

Aceste documente nu sunt prezentate automat de către ANAF, fiind necesară o solicitare scrisă din partea firmei verificate.

În multe cazuri, dosarele pot conține informații relevante privind motivele care au stat la baza declanșării controlului. Pot apărea verificări documentare despre care contribuabilul nu a fost informat anterior, analize de risc realizate de autorități, schimburi de informații între instituții sau alte documente utilizate de inspectori în etapa preliminară.

Accesul la aceste informații poate ajuta compania să înțeleagă mai bine direcția verificărilor și aspectele care au atras atenția autorităților fiscale.

Un alt aspect care trebuie verificat cu atenție este momentul oficial de începere a inspecției fiscale.

Specialiștii subliniază că data relevantă nu este neapărat cea menționată în avizul de inspecție fiscală. Din punct de vedere procedural, importanță are data înscrisă în Registrul Unic de Control.

Acest detaliu poate influența calculul termenelor procedurale și al duratei maxime în care inspecția fiscală poate fi desfășurată.

În practică, diferența dintre cele două date poate deveni relevantă atunci când sunt analizate eventuale depășiri ale termenelor prevăzute de legislație.

Inspectorii fiscali au obligația legală de a informa contribuabilul pe parcursul inspecției cu privire la constatările efectuate.

Din acest motiv, firmele nu trebuie să aștepte finalizarea controlului pentru a reacționa.

Pe parcursul verificărilor pot fi solicitate explicații suplimentare, clarificări privind concluziile preliminare și pot fi transmise documente sau puncte de vedere care să susțină poziția contribuabilului.

O intervenție rapidă poate împiedica includerea unor concluzii eronate în proiectul raportului de inspecție fiscală și poate reduce riscul unor obligații fiscale suplimentare.

Legislația permite contribuabilului să solicite emiterea unei decizii de impunere provizorie după împlinirea a jumătate din durata legală a inspecției fiscale.

Durata maximă prevăzută de lege este de 180 de zile pentru marii contribuabili, 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii și 45 de zile pentru ceilalți contribuabili.

Emiterea unei decizii provizorii poate avea mai multe avantaje. În primul rând, pentru sumele stabilite se oprește calculul accesoriilor. În plus, inspectorii sunt obligați să finalizeze analiza anumitor perioade deja verificate, ceea ce oferă contribuabilului o imagine mai clară asupra eventualelor probleme identificate.

Totuși, specialiștii avertizează că decizia de impunere provizorie reprezintă un titlu de creanță și poate deveni executorie dacă obligațiile stabilite nu sunt achitate la termen. Din acest motiv, solicitarea trebuie analizată atent împreună cu consultantul fiscal sau avocatul companiei.

În anumite situații, inspectorii fiscali pot sugera contribuabilului să solicite suspendarea inspecției fiscale. Deși această variantă poate părea avantajoasă la prima vedere, ea poate avea și efecte nedorite.

Perioada de suspendare nu este inclusă în calculul duratei maxime a inspecției fiscale, ceea ce poate prelungi semnificativ controlul și poate întârzia soluționarea situației.

La finalul verificărilor, după comunicarea proiectului raportului de inspecție fiscală, contribuabilii au dreptul la o discuție finală cu inspectorii.

Specialiștii recomandă să nu fie semnată renunțarea la această etapă și să fie formulat un punct de vedere scris asupra constatărilor prezentate. În numeroase situații, ajustările fiscale pot fi reduse sau chiar eliminate în această fază administrativă, înainte de emiterea deciziei finale de impunere.

În cazul controalelor fiscale, modul în care contribuabilul reacționează încă din timpul verificărilor poate influența semnificativ rezultatul final al inspecției și eventualele obligații suplimentare stabilite de autorități.