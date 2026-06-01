Aproape trei milioane de angajați ar putea contribui mai puțin la pensie. Modificările fiscale pregătite de Marea Britanie

Aproape trei milioane de angajați din Marea Britanie sunt așteptați să își reducă economiile pentru pensie după intrarea în vigoare a unor modificări fiscale anunțate de guvernul britanic. Datele au fost obținute în urma unei solicitări pe baza Legii privind libertatea informației și au reaprins dezbaterea privind impactul măsurilor asupra economisirii pe termen lung în Regatul Unit.

Modificările au fost anunțate de cancelarul britanic Rachel Reeves în cadrul bugetului prezentat anul trecut și urmează să intre în vigoare în aprilie 2029.

Noua regulă va limita la 2.000 de lire sterline suma din salariu care poate fi direcționată către contribuțiile la pensie prin mecanismul salary sacrifice fără plata contribuțiilor de asigurări naționale (National Insurance).

Sistemul permite în prezent angajaților să renunțe la o parte din salariu în schimbul unor contribuții mai mari la pensie, beneficiind de anumite avantaje fiscale și de contribuții sociale mai reduse.

Potrivit informațiilor furnizate de HM Revenue & Customs în urma solicitării formulate de fostul ministru al pensiilor Steve Webb, aproximativ 2,88 milioane de persoane sunt estimate să își reducă nivelul contribuțiilor după intrarea în vigoare a noilor reguli.

Datele transmise de autoritățile fiscale britanice arată că aproximativ 2,22 milioane de angajați cu venituri peste pragul superior de câștig sunt așteptați să își reducă contribuțiile la pensie.

Alți aproximativ 666.000 de angajați cu venituri cuprinse între pragul de impozitare personală și limita superioară a veniturilor sunt estimați că vor proceda la fel.

Analiza realizată de Office for Budget Responsibility sugerează că mulți contribuabili vor încerca să compenseze creșterea costurilor fiscale prin diminuarea sumelor economisite pentru pensie, pentru a-și proteja venitul disponibil.

Potrivit evaluării publicate în februarie, persoanele cu venituri mai reduse ar putea fi cele care își vor diminua cel mai mult contribuțiile.

Steve Webb, partener în cadrul companiei de consultanță LCP și fost ministru al pensiilor, consideră că efectele reformei ar putea fi mai ample decât au recunoscut inițial autoritățile.

Acesta a afirmat că guvernul a prezentat schimbarea ca pe o măsură relativ simplă de limitare a unui avantaj fiscal utilizat în principal de persoanele cu venituri mari, însă cifrele indică un impact mult mai extins asupra economisirii pentru pensie.

Webb a atras atenția că măsura apare într-un moment în care autoritățile britanice desfășoară programe și analize dedicate combaterii fenomenului de economisire insuficientă pentru pensie.

Potrivit acestuia, aproape un sfert dintre cei care ar urma să își reducă contribuțiile sunt contribuabili care plătesc cota standard de impozitare, nu doar persoane cu venituri ridicate.

Dezbaterea privind modificarea sistemului de salary sacrifice continuă în Regatul Unit, în timp ce autoritățile susțin că măsura este necesară pentru creșterea veniturilor fiscale și pentru reducerea costurilor asociate facilităților acordate în prezent contribuțiilor la pensie.