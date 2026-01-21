Sesizarea a fost trimisă Curții Constituționale în luna noiembrie a anului trecut și vizează Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006. Actul normativ se referă la utilizarea plajei Mării Negre și la controlul activităților desfășurate pe plajă.

Președintele Nicușor Dan cere verificarea constituționalității noilor prevederi, în condițiile în care legea introduce o soluție legislativă care schimbă modul în care anumite suprafețe de plajă pot fi folosite. CCR urmează să stabilească dacă modificările adoptate respectă Constituția și regulile privind bunurile aflate în domeniul public al statului.

Conform actului normativ, titularul dreptului de proprietate asupra plajelor ar urma să poată atribui în folosință gratuită, la solicitarea autorităților administrației publice locale din localitățile riverane Mării Negre, o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic. Această suprafață ar urma să aibă destinația de plajă publică.

Textul stabilește că atribuirea se poate face doar în limita acestei cote și doar pentru plajele turistice aflate pe raza administrativ-teritorială a localităților care solicită acest lucru. În sesizarea transmisă CCR este reluată această soluție legislativă, fiind menționat că legea introduce această posibilitate ca parte a modificărilor aduse OUG 19/2006.

În documentul trimis Curții Constituționale se arată că titularul dreptului de proprietate este statul. Argumentul pornește de la faptul că faleza și plaja mării sunt prevăzute în lista bunurilor care aparțin domeniului public al statului.

Sesizarea subliniază că, în această formă, plajele nu sunt bunuri aflate la dispoziția unor entități private sau a altor structuri, ci au un regim specific, stabilit prin Constituție și legislația care definește domeniul public. În acest context, președintele contestă modul în care legea permite transferul gratuit al folosinței către autoritățile locale.

Președintele Nicușor Dan afirmă că autoritățile administrației publice locale nu au capacitatea de a primi în folosință gratuită aceste suprafețe, deoarece nu reprezintă instituții de utilitate publică. În sesizare este indicat faptul că legea se referă la autoritățile locale ca posibili beneficiari ai folosinței gratuite, însă șeful statului contestă această variantă din punct de vedere constituțional.

Mai exact, Nicușor Dan arată că soluția legislativă care vizează atribuirea în folosință gratuită a unei cote de până la 20% din plajele utilizate în scop turistic contravine articolului 136 alineatul (4), teza finală, din Constituție. Argumentul principal este legat de faptul că respectivele entități, în forma prevăzută în lege, nu se încadrează în categoria instituțiilor de utilitate publică.