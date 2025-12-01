Deși a primit o pedeapsă mare pentru răpirea, violarea și uciderea a două adolescente, se spune că Gheorghe Dincă încă ar nega din închisoare toate faptele. Deși este condamnat definitiv la 30 de ani pentru omor, trafic de persoane și profanare de cadavre, el ar continua să spună că este nevinovat și că ar fi victima unui complot.

Un fost coleg de celulă ar fi decis să vorbească public despre cum se comporta Dincă și despre discuțiile pe care le-au avut. Acest deținut ar fi povestit în cadrul emisiunii TV „Condamnații” că mulți dintre cei din penitenciar ar evita să stea lângă Dincă, fiind intimidați de felul în care arată și se comportă. El ar fi spus că i se pare un om dur și că unii deținuți chiar se sperie de el când îl văd.

Potrivit deținutului, „Monstrul din Caracal” dă impresia că ar avea probleme psihice sau că măcar ar încerca să pară astfel. Acesta ar fi spus că Dincă pare desprins de realitate. El ar mai fi povestit că a discutat direct cu Dincă despre faptele pentru care fusese condamnat, dar că răspunsul lui era mereu același: nega totul. Spunea că l-a întrebat dacă el a comis faptele, iar Dincă ar fi răspuns că nu are nicio legătură.

Se spunea și că Dincă și-ar fi schimbat varianta față de primii ani. Dacă la început ar fi recunoscut că le-a răpit pe fete, dar ar fi spus că nu el le-a ucis, acum ar nega chiar și că le-ar fi cunoscut vreodată. Deținutul ar fi spus că Dincă repeta mereu că se află la închisoare degeaba, că nu le-ar fi făcut nimic acelor fete și că nu are nicio legătură cu ele.

„Mi se pare un om dur, te sperii așa de el când îl vezi. (…) Mie unul nu, dar au fost deținuți care s-au speriat de el. Parcă s-a și deplasat psihic de realitate, a luat-o un pic randeaua. L-am întrebat despre faptă, dacă este a lui. El a spus că nu este a lui, că nu are nicio treabă. Nu spunea niciodată că ar fi făcut ceva cu fetele. Tot timpul spunea că este la pușcărie degeaba, că nu ar fi făcut nimic cu fetele, că nu le-a cunoscut, că nu are nicio treabă cu acele fete”, a povestit deținutul în cadrul emisiunii TV „Condamnații”.

Dincă, care are 72 de ani, obișnuiește să facă plângeri către conducerea penitenciarului, spunând că nu este mulțumit de condiții sau de îngrijirea medicală pe care o primește. Cea mai recentă plângere a fost despre spațiul din celulă. El a cerut să aibă cel puțin 4 metri pătrați doar pentru el, așa cum spune legea, dar cererea i-a fost respinsă.

Dincă mai are și un proces la Judecătoria Craiova, unde cere întreruperea pedepsei din motive medicale. El susține că are probleme de sănătate care nu pot fi tratate în închisoare și că ar trebui să fie îngrijit în libertate. În prezent, el execută 30 de ani de închisoare pentru răpirea și uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu și pentru arderea trupurilor lor. Luna trecută, a primit și o pedeapsă financiară.

„Respinge contestaţia formulată de persoana condamnată Dincă Gheorghe împotriva încheierii nr. 375/26.06.2025, pronunţată în dosarul nr. 369/JS/2025, ca neîntemeiată. Obligă petentul la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, a decis instanța de judecată.

Deși este în penitenciar, el se comportă ca și cum regulile nu i s-ar aplica. A sunat persoane cu care nu avea voie să ia legătura, a apărut la televizor cu ocazia botezului său, unde a spus că s-a pocăit, și a trimis multe cereri în instanță pentru condiții mai bune.

Tot luna trecută, Dincă a depus o nouă cerere pentru întreruperea pedepsei de 30 de ani. Instanța a cerut expertize medicale ca să vadă dacă bolile pe care le invocă pot fi tratate în penitenciar. După această decizie, Dincă a fost dus sub escortă la Institutul de Medicină Legală din Craiova și la Spitalul Județean. Acolo, medicii i-au făcut analize și investigații.

Rezultatele vor ajunge la judecători, care vor decide dacă există motive medicale pentru a-i opri temporar pedeapsa. Procurorii au cerut efectuarea mai multor expertize pentru a clarifica starea lui de sănătate. Acestea vor ajuta instanța să afle dacă penitenciarul poate sau nu să îi ofere tratamentul necesar.