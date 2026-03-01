În 2026, Paștele ortodox va fi celebrat pe 12 aprilie, iar Paștele catolic pe 5 aprilie. Diferența de o săptămână dintre cele două date influențează inclusiv organizarea vacanțelor școlare și a zilelor libere pentru angajați.

Potrivit legislației muncii din România, angajații beneficiază de zile libere legale cu ocazia sărbătorilor pascale. În 2026, vor fi libere următoarele zile:

Vineri, 10 aprilie 2026 – Vinerea Mare

Duminică, 12 aprilie 2026 – Prima zi de Paște

Luni, 13 aprilie 2026 – A doua zi de Paște

Pentru majoritatea salariaților, minivacanța de Paște va dura trei zile. Practic, weekendul se prelungește cu Vinerea Mare și cu a doua zi de Paște, oferind timp pentru familie, călătorii sau odihnă.

În cazul în care unii angajați sunt nevoiți să lucreze în zilele declarate libere prin lege, aceștia vor primi compensații. Ziua lucrată trebuie plătită suplimentar sau compensată cu timp liber corespunzător, conform prevederilor din Codul Muncii.

Pe lângă zilele libere pentru salariați, elevii vor beneficia de o vacanță dedicată sărbătorilor pascale. Conform structurii anului școlar, vacanța de Paște din 2026 începe pe 6 aprilie și se încheie pe 14 aprilie, cursurile urmând să fie reluate pe 15 aprilie.

În mod practic, perioada de pauză este mai mare. Zilele de 4 și 5 aprilie sunt weekend, astfel că elevii vor avea la dispoziție aproape două săptămâni fără cursuri.

Această perioadă este una dintre cele mai așteptate din anul școlar, fiind asociată cu sărbătorile în familie și cu tradițiile specifice Paștelui.

După minivacanța de Paște, anul 2026 mai aduce mai multe zile libere legale. Printre acestea se numără:

1 mai – Ziua Muncii

1 iunie – Ziua Copilului

31 mai – Rusalii, iar 1 iunie – a doua zi de Rusalii

15 august – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Andrei

1 decembrie – Ziua Națională a României

25 și 26 decembrie – Crăciunul

În plus, Codul Muncii prevede că salariații au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite. Acestea nu se includ în concediul de odihnă și sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern al companiei.

Prin contractul colectiv de muncă unic la nivel național, aplicabil societăților comerciale, salariații pot beneficia de zile libere plătite pentru situații speciale în familie.