În România, concediul de sarcină și lăuzie face parte din concediile medicale și este reglementat de legislația privind asigurările sociale de sănătate. Acest concediu durează în total 126 de zile, împărțite între perioada dinainte de naștere și cea de după naștere. Viitoarea mamă poate decide cum își împarte zilele, dar trebuie să stea cel puțin 42 de zile după naștere.

Pentru a primi indemnizația pentru perioada prenatală, legea spune că persoana trebuie să fi plătit contribuții la sistemul de sănătate timp de cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni înainte de luna pentru care se acordă concediul. Aceste luni nu trebuie neapărat să fie consecutive. Perioadele de cotizare pot include atât muncă cu contract individual, cât și anumite situații speciale, cum ar fi concediile medicale anterioare sau alte perioade prevăzute de lege. Chiar dacă angajata și-a schimbat locul de muncă recent, este important ca în total să aibă cele 6 luni de contribuții în ultimele 12 luni.

Indemnizația pentru concediul prenatal reprezintă un procent din media salariilor brute din ultimele 6 luni de contribuții, deci suma depinde de venitul avut înainte de concediu. Pentru prenatal, minimum este de 6 luni de contribuții în ultimele 12 luni. Totuși, realitatea are mai multe detalii de înțeles.

Nu este obligatoriu ca cele 6 luni să fie lucrate la același angajator. Dacă o persoană a schimbat locul de muncă, dar a avut contracte legale și a plătit contribuții, perioadele se cumulează. Dacă au fost pauze între contracte, contează doar ca totalul lunilor cu contribuții să ajungă la minimul cerut. În plus, anumite perioade speciale, cum ar fi concediile medicale sau șomajul, pot fi luate în calcul, în funcție de lege.

Din acest motiv, este recomandat ca viitoarea mamă să discute cu departamentul de resurse umane sau cu un specialist în legislația muncii pentru a înțelege exact situația sa. Este important să nu se facă confuzie între concediul prenatal și cel pentru creșterea copilului, care are reguli diferite: pentru acesta din urmă, trebuie să fi avut venituri impozabile timp de 12 luni în ultimii doi ani.

Informarea corectă este esențială pentru a evita surprizele. Planificarea sarcinii nu înseamnă doar pregătiri emoționale și medicale, ci și înțelegerea clară a drepturilor legale.

În 2026, concediul paternal în România este reglementat de Legea nr. 210/1999, care a fost actualizată în ultimii ani pentru a se potrivi normelor europene privind echilibrul între muncă și familie. Legea explică cine are dreptul la concediu, în ce condiții se acordă și ce obligații are angajatorul. Este important ca atât angajații, cât și angajatorii să știe aceste lucruri pentru a evita probleme sau neînțelegeri.

Concediul paternal presupune 10 zile lucrătoare plătite pentru tații care au un copil nou-născut. Aceste zile pot fi folosite în primele 8 săptămâni de la naștere și au rolul de a sprijini familia în perioada imediat următoare aducerii copilului acasă. Pe lângă cele 10 zile, tații care urmează un curs de puericultură pot primi 5 zile suplimentare, deci durata totală a concediului poate ajunge la 15 zile. Cursul trebuie dovedit printr-o adeverință eliberată de medicul de familie sau de o unitate medicală autorizată. Aceste zile extra se pot acorda pentru fiecare copil, dacă se repetă cursul și se obține o nouă adeverință.

Dreptul la concediu paternal se aplică tuturor tatălui care au un raport legal de muncă, fie că sunt angajați în baza unui contract individual de muncă sau de serviciu, funcționari publici, militari, polițiști, persoane cu contracte de mandat sau de management sau cei care lucrează în cooperative sau pe convenții civile. Statutul civil nu contează: concediul poate fi cerut de tați căsătoriți, necăsătoriți care recunosc copilul, dar și de tații adoptivi.

Pentru a beneficia de concediu, tatăl trebuie să depună o cerere scrisă la angajator, însoțită de o copie a certificatului de naștere al copilului. Dacă solicită și cele 5 zile suplimentare de puericultură, trebuie să prezinte și adeverința cursului. Cererea trebuie depusă în termen util, până la maximum 8 săptămâni de la naștere, ca angajatorul să poată organiza activitatea firmei.

Indemnizația se acordă integral, calculată după salariul de bază, pe durata celor 10 sau 15 zile. Perioada de concediu paternal se consideră vechime în muncă și nu afectează alte drepturi ale angajatului. Nu se acordă tichete de masă în această perioadă deoarece ele sunt doar pentru zilele efectiv lucrate. În schimb, angajatorii pot oferi alte beneficii, cum ar fi carduri cadou de până la 300 de lei cu ocazia nașterii copilului, care sunt neimpozabile pentru angajat și deductibile fiscal pentru firmă, dacă sunt prevăzute în contractul de muncă sau regulamentul intern.

Concediul de puericultură reprezintă practic o extensie a concediului paternal, cu 5 zile suplimentare pentru tații care au urmat cursul de puericultură. Scopul este să îi permită tatălui să se implice mai mult în îngrijirea copilului încă de la început.

Pentru a-l primi, trebuie să fii angajat, să fi cerut concediul paternal obișnuit, să ai dovada cursului și să depui o cerere pentru cele 5 zile suplimentare. Zilele de puericultură se pot solicita pentru fiecare copil, iar cursul se poate face la medicul de familie, spitale sau alte instituții autorizate.