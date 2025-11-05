Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a decis, la finalul lunii trecute, nivelul prețurilor de referință pentru energia termică furnizată în București. Pentru sezonul rece care a început la 1 noiembrie și se va încheia vara viitoare, valorile aprobate sunt, în majoritatea cazurilor, mai mici decât cele din deciziile precedente.

„Atât valorile bonusurilor de referinţă cât şi preţurile de referinţă pentru energia termică, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 63/2025, sunt mai mici decât cele aprobate prin Ordinul ANRE nr. 24/2025, excepţie făcând valorile aprobate pentru centralele care utilizează combustibil solid”, au precizat reprezentanții ANRE, la solicitarea reporterului Mediafax.

Prețurile stabilite prin Ordinul ANRE nr. 64/2025 reprezintă baza pentru determinarea tarifului reglementat pentru energia termică livrată prin Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în perioada noiembrie–decembrie 2025 și în semestrul I al anului 2026.

Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței Comitetului de Reglementare al ANRE din data de 24 octombrie, ca urmare a solicitărilor Electrocentrale București (ELCEN).

Prețurile aprobate se aplică energiei termice furnizate sub formă de apă fierbinte din centrale de cogenerare, atât celor care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cât și celor care nu o accesează, reprezentând astfel prețul de producere utilizat în lanțul de distribuție al SACET.

Documentele ANRE arată că prețurile pentru energia termică produsă în centralele CET București Sud, CET București Vest, CET Progresu și CET Grozăvești aparținând ELCEN sunt:

În perioada noiembrie 2025 – martie 2026: 290,20 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii casnici și 354,98 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii noncasnici.

Din 1 aprilie 2026, valoarea reglementată este de 354,98 lei/MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei noncasnici.

Aceste valori sunt inferioare celor aprobate în anii anteriori:

Noiembrie 2023 – martie 2024: 341,89 lei/MWh pentru consumatorii casnici și 483,21 lei/MWh pentru noncasnici.

Noiembrie 2024 – martie 2025: 278,51 lei/MWh pentru consumatorii casnici și 323,18 lei/MWh pentru noncasnici.

În perioada aprilie–octombrie 2025, prețul a variat între 338,56 lei/MWh și 368,60 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru toate categoriile de consumatori.

Aceste diferențe reflectă ajustările necesare pentru a ține cont de costurile de producție și evoluția pieței de energie.

Prețul final al gigacaloriei, afișat pe facturi, se calculează prin combinarea prețului de producere cu tarifele de transport, distribuție și furnizare, la care se poate adăuga subvenția decisă de autoritățile locale.

„Aceste preţuri nu sunt preţuri local finale aplicabile consumatorilor de energie termică alimentaţi din SACET cu apă fierbinte. Pe baza acestor preţuri, a tarifelor de transport, a celor de distribuţie şi furnizare energie termică se determină preţul local pentru energia termică, preţ care trebuie aprobat prin hotărâre a Consiliului Local respectiv. De asemenea, tot prin hotărâre, Consiliului Local stabileşte şi nivelul subvenţiei acordate consumatorilor de energie termică de tip populaţie. Astfel, preţul de facturare a energiei termice către populaţie este suma dintre preţul de producere şi tarifele menţionate mai sus, din care se scade subvenţia acordată de consilul Local respectiv, dacă acesta acordă o asemenea subvenţie”, au explicat oficialii ANRE, potrivit Mediafax.

Atât ELCEN, cât și Termoenergetica depun la ANRE documentația prin care își justifică prețul propus pentru gigacalorie. Ulterior, Consiliul General al Municipiului București stabilește valoarea finală prin hotărâre, după analizarea subvenției pentru populație.

ELCEN, principalul producător de energie termică din Capitală, propune prețul de producere al gigacaloriei pe baza metodologiei specifice cogenerării. Prețul aprobat de ANRE intră apoi în calculul tarifului final aplicat în SACET.

Conform Termoenergetica, ultimele modificări ale prețului pentru populație au fost aprobate prin HCGMB nr. 169/30.03.2022, când valoarea stabilită a fost de 330 lei/Gcal, și HCGMB nr. 13/2023, când unitatea de măsură a fost ajustată la 283,75 lei/MWh, fără creșterea valorii facturate.

Facturile bucureștenilor au crescut, începând cu consumul din august, ca urmare a majorării TVA standard și redus. Specialiștii Termoenergetica au calculat impactul acestor modificări pentru un apartament mediu, atât în perioada de vară, cât și în cea de iarnă.

ELCEN, deținut în proporție de 97,51% de Ministerul Energiei și 2,49% de SNGN Romgaz, furnizează căldură pentru aproximativ 550.000 de apartamente din București și produce 5,3% din energia electrică națională.

Termoenergetica, succesoarea RADET, operează sistemul de transport și distribuție, care include peste 3.900 km de conducte și peste 1.000 de puncte termice.