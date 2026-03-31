România are legislație clară în domeniu, prin Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, care interzice explicit abandonul. Proprietarii care își lasă animalele pe domeniul public riscă amenzi cuprinse, în general, între 3.000 și 12.000 de lei.

În cazurile grave, abandonul poate intra în zona penală, mai ales dacă este asociat cu cruzime sau duce la moartea animalului. Legea prevede inclusiv pedepse cu închisoarea pentru fapte de violență asupra animalelor, de la câteva luni până la 7 ani în situații extreme.

Cu toate acestea, problema majoră rămâne aplicarea neuniformă a sancțiunilor și lipsa prevenției: sterilizarea insuficientă, identificarea incompletă a animalelor și controalele limitate mențin fenomenul la un nivel ridicat.

Spania a adoptat una dintre cele mai dure legislații recente. Legea privind bunăstarea animalelor clasifică abandonul ca faptă gravă.

Sancțiunile sunt împărțite pe niveluri:

10.001 – 50.000 euro pentru fapte grave (inclusiv abandon)

pentru fapte grave (inclusiv abandon) până la 200.000 euro pentru cazuri foarte grave

În plus, legislația spaniolă permite și sancțiuni penale în situații extreme, ceea ce face ca abandonul să fie tratat mult mai sever decât în România.

Franța are una dintre cele mai stricte abordări din Europa.

Abandonul unui animal este considerat infracțiune și se pedepsește cu:

până la 3 ani de închisoare

amendă de până la 45.000 euro

În cazuri agravante (de exemplu, risc de moarte), sancțiunile pot crește la:

4 ani de închisoare

60.000 euro amendă

Franța tratează abandonul ca act de cruzime, nu ca simplă abatere administrativă, ceea ce explică nivelul ridicat de responsabilizare.

Germania interzice explicit abandonul prin legea privind protecția animalelor.

Sancțiuni:

amendă de până la 25.000 euro

până la 3 ani de închisoare în cazuri de cruzime

Germania se remarcă nu doar prin sancțiuni, ci și prin prevenție:

microcipare și evidență strictă

controale regulate

responsabilizare ridicată a proprietarilor

Aceste măsuri au dus la reducerea drastică a animalelor fără stăpân.

Italia sancționează abandonul prin Codul penal.

Pedepse:

arest de până la 1 an

amendă între 1.000 și 10.000 euro

Italia a introdus și sancțiuni suplimentare pentru cazurile în care abandonul provoacă accidente rutiere grave, tratând aceste situații extrem de sever.

Bulgaria are legislație privind protecția animalelor și programe pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Totuși:

aplicarea sancțiunilor este inconsistentă

fenomenul abandonului rămâne ridicat

Recent, autoritățile au propus pedepse de până la 8–10 ani de închisoare pentru cazuri grave de cruzime asupra animalelor, după scandaluri publice majore (HotNews.ro).

Comparativ, România nu are cele mai mici amenzi din Europa, dar diferența reală este dată de:

aplicarea sancțiunilor

controalele constante

sistemele de identificare (microcipare)

educația populației

Țări precum Franța, Germania sau Spania tratează abandonul ca o problemă penală și socială majoră, în timp ce în România fenomenul rămâne larg răspândit, în ciuda cadrului legal existent.

Concluzie

Abandonul animalelor este sancționat în toată Europa, însă severitatea diferă semnificativ. Dacă în România amenzile ajung la câteva mii de lei, în vestul Europei acestea pot urca la zeci sau chiar sute de mii de euro, iar în multe cazuri se ajunge la închisoare.

Diferența nu este doar în lege, ci în modul în care aceasta este aplicată. România rămâne printre țările cele mai afectate, în timp ce statele vest-europene au reușit să controleze fenomenul prin sancțiuni dure și politici eficiente de prevenție.