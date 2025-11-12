Piața imobiliară din România continuă să aibă prețuri ridicate la locuințe, indiferent dacă este vorba de case, apartamente sau garsoniere.

La o scurtă căutare pe unul dintre cele mai populare site-uri imobiliare de la noi din țară, puteam vedea că prețurile locuințelor, în București, la ora redactării acestui articol, sunt următoarele:

garsoniere – între 16.800 și 220.000 de euro

apartamente (2,3 sau 4 camere) – între 29.900 și 5.500.000 euro

case – între 52.000 și 11.000.000 euro

Având în vedere că majoritatea românilor nu pot strânge suma potrivită pentru a-și achiziționa o locuință, majoritatea apelează la creditele bancare, indiferent dacă vorbim despre cel pentru prima casă sau un credit imobiliar.

Dobânzile la creditele imobiliare au trecut, în ultimii ani, printr-o evoluție spectaculoasă, uneori punând foarte multă presiune pe bugetele familiilor.

În același timp, băncile încearcă să atragă clienți cu oferte tot mai diversificate, însă costurile reale ale finanțării depind de o combinație de factori precum:

indicele de referință – IRCC

avansul

durata creditului

profilul financiar al solicitantului

În momentul în care cineva face un credit, se poate gândi la două aspecte importante: timpul în care va trebui să ramburseze banii și suma pe care o are de dat înapoi.

În România, durata maximă pe care o poți alege pentru a rambursa un credit imobiliar este de 30 de ani. Fiind vorba de o perioadă mai mare, asta înseamnă că rata lunară va fi puțin mai mică.

Totuși, sunt și oameni care doresc să scape cât mai repede de această ”povară” și aleg creditele pe o perioadă de 20 de ani, iar suma lunară va fi, evident, mai mare.

De exemplu, pentru un credit de 80.000 de euro, echivalentul a 367.355 de lei, cu o dobândă anuală efectivă (DAE) de 8,43%, rata va fi de 2.496 de lei lunar, la care se adaugă alți 42 de lei asigurare. Astfel, rata lunară va fi de 2.684 de lei.

Foarte important aici este faptul că suma de 2.684 de lei este plătită doar în primii trei ani de credit. Pentru exemplul de mai sus, dobânda în primele 360 de luni este una fixă de 5,50%, iar dobânda variabilă este de 8,55%, calculată la indicele monetar IRCC la nivelul de 6,06%, la care se adaugă marja fixă de 2,49%, pentru restul perioadei de creditare, respectiv ultimele 204 luni.

Un desfășurător al ratelor orientative poate fi consultat mai jos.