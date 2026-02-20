În 2026, prețul unui cal în România variază considerabil în funcție de rasă, vârstă și scopul pentru care este cumpărat.

Potrivit estimărilor din piață, un cal obișnuit de muncă sau agrement poate costa între 2.000 și 5.000 de lei, în timp ce un cal bun pentru călărie ajunge, de regulă, între 5.000 și 15.000 de lei. Exemplarele de rasă sau de performanță pot depăși ușor 2.000–10.000 de euro, iar un ponei se vinde, în medie, cu 1.500–4.000 de lei.

Un cal vândut sub 1.500 de lei, este de obicei bătrân sau are probleme de sănătate.

Din punct de vedere legal, orice persoană fizică din România poate deține un cal și nu este nevoie de un permis special. Există însă câteva condiții obligatorii: animalul trebuie identificat și înregistrat (microcip și pașaport ecvin), declarat la medicul veterinar și îngrijit conform normelor sanitar-veterinare și de bunăstare.

Dacă locuiești la oraș, situația depinde de regulamentul local. Nu există o interdicție națională absolută, însă fiecare primărie are propriile reguli. În multe orașe este interzisă creșterea animalelor mari, precum caii sau vacile, în intravilanul rezidențial.

De obicei, acestea sunt permise doar în zone periferice sau în gospodării cu teren. Autoritățile locale pot impune distanțe minime față de locuințe, condiții pentru grajd și gestionarea gunoiului de grajd, dar și limite privind numărul de animale.

Astfel, un cal nu poate fi ținut într-un apartament – acest lucru este imposibil. În curtea unei case din oraș, este posibil doar dacă regulamentul local permite. Cel mai frecvent, însă, caii sunt ținuți la sat sau la pensiuni ecvestre.

Calul nu trebuie neapărat ținut în curtea proprietarului. Există trei variante legale: în curtea proprie (dacă localitatea permite), la o fermă sau pensiune ecvestră – o soluție foarte frecventă pentru locuitorii din orașe – sau la țară, pe teren agricol. Nu este obligatoriu ca animalul să fie în curtea personală.

Proprietarul are dreptul de a deține, folosi și vinde calul, însă legea îl obligă să asigure bunăstarea animalului, identificarea și înregistrarea lui, precum și siguranța publică.

Fiecare cal trebuie să aibă pașaport ecvin – document oficial care atestă identitatea, proprietarul și vaccinările. Pașaportul este emis de un cabinet veterinar autorizat sau de ANSVSA și urmărește istoricul calului, vaccinările, competițiile sau schimbările de proprietar.

Fiecare cal trebuie microcipat. Microcipul reprezintă o identificare electronică unică, citită cu un dispozitiv special, și ajută la prevenirea furtului, la monitorizarea stării de sănătate și la confirmarea identității în cazul vânzării sau al participării la competiții.

Medicul veterinar trebuie notificat despre existența calului și va păstra evidența vaccinărilor, tratamentelor și a stării de sănătate. Vaccinările obligatorii includ tetanosul și rinoneumonia ecvină, la care se pot adăuga alte vaccinuri la recomandarea medicului.

Dacă animalul este vândut sau mutat în alt județ ori localitate, trebuie actualizate pașaportul ecvin și registrul medicului veterinar. Nerespectarea acestor obligații poate fi sancționată de ANSVSA cu amenzi între 1.000 și 10.000 de lei. Scopul acestor reguli este protecția calului, trasabilitatea în caz de boală sau accident și prevenirea traficului ilegal de animale.

Proprietarul trebuie să asigure siguranța calului și a oamenilor în orice context. Dacă animalul provoacă pagube materiale sau accidente rutiere, proprietarul răspunde civil și penal. De exemplu, dacă un cal scăpat de sub control lovește o mașină, proprietarul va plăti daunele și poate fi cercetat penal dacă a fost neglijent.

Calul nu poate fi lăsat liber pe stradă. Dacă este condus pe drum public, trebuie să existe un însoțitor responsabil de minimum 14 ani și să fie respectate regulile rutiere pentru animale. În caz de accident, răspunderea revine proprietarului.

Acesta trebuie să prevină și situațiile periculoase: cai legați în locuri publice fără supraveghere, animale agresive sau neobișnuite cu oamenii, ori deplasarea pe drumuri cu trafic intens fără ghidaj.

Transportul calului trebuie să respecte normele sanitar-veterinare: vehicul adecvat, apă și hrană dacă drumul durează mai multe ore și documente la îndemână, inclusiv pașaportul ecvin. Transportul ilegal poate duce la amenzi mari și chiar la confiscarea animalului.

Legea nr. 205/2004, actualizată, prevede că o serie de fapte legate de cai sunt infracțiuni și se pedepsesc penal. Toate situațiile de mai jos pot duce la dosar penal:

Uciderea animalului cu intenție, fără drept. Pedeapsă: 3 luni – 1 an închisoare sau amendă penală, confiscarea animalelor și interdicția de a deține animale între 1 și 5 ani. Se aplică dacă un cal este omorât fără eutanasie legală sau împușcat fără drept.

Schingiuirea sau rănirea animalului. Include bătaie, lovire repetată, înfometare severă, lipsă intenționată de apă, exploatare până la epuizare, legare permanentă în condiții de suferință sau transport brutal. Pedeapsă: 3 luni – 1 an închisoare sau amendă penală. Dacă animalul moare, instanțele tind spre pedepse mai mari.

Organizarea sau participarea la lupte între animale. Pedeapsă: 3 luni – 1 an închisoare sau amendă penală. Include organizarea, participarea, finanțarea sau parierea.

Folosirea animalelor vii pentru dresaj agresiv. De exemplu, utilizarea unui animal pentru a antrena altul să atace. Pedeapsă: 3 luni – 1 an închisoare sau amendă penală.

Tragerea cu arma asupra animalelor domestice. Împușcarea unui cal fără drept. Pedeapsă: 3 luni – 1 an închisoare sau amendă penală.

Mutilări necurative. Interzise sunt tăierea cozii fără scop medical, secționările, intervențiile estetice sau operațiile nejustificate medical. Pedeapsă: 3 luni – 1 an închisoare sau amendă penală.

Folosirea animalelor în spectacole interzise. De exemplu, în circuri ambulante cu vertebrate. Pedeapsă: 3 luni – 1 an închisoare sau amendă penală.

Repetarea faptelor. Dacă o persoană a mai fost condamnată pentru astfel de fapte, se poate dispune confiscarea tuturor animalelor și interdicția de a deține animale timp de 1–5 ani.