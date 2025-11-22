Piscinele din beton sunt cele mai rezistente și permit personalizarea completă a formei și adâncimii, însă prețurile pornesc de la aproximativ 30.000 de lei pentru o piscină standard de 6×3 metri și pot ajunge până la 60.000 de lei, în funcție de finisaje și echipamente.

Piscinele din liner sau folie PVC sunt mai accesibile, cu prețuri în jur de 20.000–35.000 de lei, însă durata lor de viață este mai scurtă comparativ cu betonul. Piscinele prefabricate din fibră de sticlă oferă un compromis între durabilitate și rapiditate, iar prețurile pornesc de la circa 35.000 de lei, în funcție de model și dimensiuni.

La aceste costuri se adaugă echipamentele necesare funcționării piscinei. Sistemele de filtrare, pompele, eventualele încălziri pentru apă și iluminatul subacvatic pot adăuga între 5.000 și 15.000 de lei la buget. Instalarea acestor echipamente nu este doar o chestiune de confort, ci esențială pentru menținerea apei curate și sigure pentru înot.

Construcția piscinei începe cu proiectarea și obținerea autorizațiilor de la primărie, un pas esențial pentru a evita probleme legale. Urmează săpătura și realizarea fundației, care trebuie să fie perfect nivelată și consolidată pentru a susține întreaga structură.

În etapa de construcție propriu-zisă, piscina este ridicată din beton, fibră de sticlă sau liner, iar lucrările includ și finisajele interioare și exterioare. După finalizarea structurii, se montează echipamentele tehnice și se efectuează teste pentru a verifica circulația apei și funcționarea sistemelor. În ultima etapă, piscina este umplută cu apă, iar marginile și spațiile înconjurătoare sunt finisate pentru a crea un aspect plăcut și sigur pentru utilizatori.

Întreținerea piscinei este la fel de importantă ca și construcția. Apa trebuie curățată frecvent, iar frunzele, praful și impuritățile trebuie îndepărtate. Pompa și filtrul trebuie să funcționeze constant pentru a menține apa limpede, iar chimicalele, precum clorul, pH-ul și alcalinitatea, trebuie monitorizate și ajustate regulat.

În plus, echipamentele tehnice trebuie întreținute periodic pentru a preveni defectarea lor și a asigura funcționarea optimă a piscinei. În regiunile cu ierni reci, piscinele trebuie acoperite și echipamentele protejate pentru a evita deteriorarea cauzată de îngheț.

Există o alternativă foarte practică: piscinele prefabricate, livrate sub forma unei cuve gata turnate sau aproape gata. Acestea sunt realizate frecvent din fibră de sticlă, material care le oferă o rezistență foarte bună și o suprafață netedă. De exemplu, producătorii români precum Fibrex oferă piscine monobloc din fibră de sticlă, cu pereți bine izolați pentru a reduce pierderile de căldură și a crește confortul termic.

Avantajul acestor piscine este că instalarea este mult mai rapidă decât în cazul unei piscine turnate din beton și costurile de manoperă pot fi mai mici, deoarece nu trebuie (sau nu la aceeași scară) să faci cofraje, să toarne beton masiv sau să faci lucrări grele de zidărie. De asemenea, durata de viață a unei cuve din fibră de sticlă este ridicată, iar suprafața e mai fiabilă la uzură, dacă este întreținută corect.

Cât despre întreținere, aceste piscine au nevoie de aceleași sisteme de filtrare, pompe și chimicale ca piscinele clasice. Trebuie să verifici periodic pH-ul, să cureți filtrul și să te asiguri că nu apar fisuri sau uzură la gelcoat (stratul interior al piscinei din fibră). În plus, dacă piscina este izolată, pierderile de căldură pot fi mai mici, ceea ce reduce costurile cu încălzirea sau menținerea temperaturii apei.

Construcția și întreținerea unei piscine presupune un angajament personal. Utilizarea corectă a piscinei, respectarea regulilor de siguranță și curățarea regulată sunt factori esențiali pentru ca investiția să fie pe termen lung. Deși inițial poate părea o cheltuială considerabilă, o piscină bine construită și întreținută poate deveni un spațiu de relaxare, distracție și socializare pentru întreaga familie timp de mulți ani.

Pentru cei care vor să depindă de sezon, piscinele interioare reprezintă o soluție ideală. Aceste piscine pot fi construite în garaje convertite sau spații dedicate din case, oferind un plus de confort și intimitate. Deși costurile inițiale sunt mai mari decât pentru piscinele exterioare, avantajul este clar: nu depinzi de sezon și poți controla mai ușor temperatura și calitatea apei.

Construcția unei piscine interioare implică, pe lângă structura propriu-zisă din beton sau fibră de sticlă, o serie de lucrări speciale pentru a proteja locuința de umiditate. Este necesară o hidroizolație foarte bună, ventilare adecvată pentru a preveni condensul și mucegaiul, precum și încălzirea apei și a încăperii pentru confort. Finisajele interioare sunt, de regulă, mai sofisticate, cu plăci ceramice, mozaic sau materiale rezistente la apă și la uzură.

Echipamentele tehnice pentru o piscină interioară sunt similare celor exterioare, dar cu accent pe sisteme de dezumidificare și ventilație. Pompele, filtrele și încălzitoarele trebuie dimensionate corect pentru spațiul închis, pentru a menține apa limpede și temperatura constantă. Unele piscine interioare includ și funcții suplimentare, cum ar fi hidromasaj, iluminare ambientală sau acoperire retractabilă, care transformă piscina într-un adevărat spa de interior.

Întreținerea unei piscine interioare este mai facilă decât a unei piscine exterioare, deoarece nu există depuneri de frunze, insecte sau murdărie adusă de vânt. Totuși, este esențial să se monitorizeze permanent nivelul chimicalelor și să se curețe regulat filtrele, pentru a preveni depunerea algelor sau formarea depunerilor minerale. De asemenea, întreținerea sistemului de ventilație și dezumidificare este crucială pentru a proteja structura casei.