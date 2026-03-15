Costurile depind de suprafața terenului, tipul de pomi aleși, dar și de lucrările necesare pentru pregătirea solului și întreținerea pomilor. Specialiștii din domeniul pomiculturii spun că realizarea unei livezi implică mai multe etape: alegerea soiurilor potrivite pentru zonă, pregătirea terenului, plantarea puieților, instalarea unui sistem de irigare și aplicarea tratamentelor fitosanitare. Toate aceste lucrări influențează bugetul final.

Primul cost important este achiziția pomilor fructiferi. În 2026, prețul unui puiet variază, în general, între aproximativ 10 și 30 de lei, în funcție de specie, soi și categoria biologică. Astfel, dacă o persoană vrea să planteze 20-30 de pomi într-o curte obișnuită, investiția pentru materialul săditor poate fi cuprinsă între aproximativ 200 și 900 de lei.

În cazul unor pomi mai dezvoltați sau altoiți pe portaltoi speciali, prețurile pot fi mai mari. De exemplu, unele oferte arată că anumite soiuri de pomi fructiferi pot costa în jur de 12-75 de lei bucata, în funcție de varietate și dimensiune.

După cumpărarea pomilor urmează pregătirea terenului. Chiar și într-o curte mică este recomandată afânarea solului și fertilizarea acestuia înainte de plantare. Pentru suprafețe mari, lucrările mecanizate de arat și discuit pot costa între aproximativ 1.000 și 3.000 de lei pe hectar. În cazul unei gospodării obișnuite, costul poate fi mult mai mic dacă proprietarul face lucrările manual sau cu utilaje proprii.

Un alt element care poate crește costul investiției este sistemul de irigare. Pentru livezile mari, instalarea unui sistem de irigare prin picurare poate ajunge la aproximativ 6.000 – 10.000 de lei pe hectar. În cazul unei livezi mici din curte, proprietarii folosesc de regulă udarea manuală sau sisteme simple de furtunuri, ceea ce reduce semnificativ costurile.

Totuși, în zonele cu veri secetoase, un sistem de irigare poate face diferența între o recoltă bună și pierderea pomilor tineri.

Pe lângă aceste investiții inițiale, trebuie luate în calcul și costurile de întreținere. Pomii fructiferi necesită tratamente împotriva bolilor și dăunătorilor, tăieri de formare și fertilizare periodică. Unele pachete de tratamente pentru pomi fructiferi disponibile în 2026 costă aproximativ 100-180 de lei pentru mai multe aplicări într-un sezon.

În livezile profesionale, costurile anuale pentru tratamente și întreținere pot ajunge la aproximativ 800-2.000 de lei pe hectar, în funcție de specie și de numărul de intervenții necesare. Pentru o livadă mică din curte, cheltuielile sunt mult mai reduse, deoarece numărul de pomi este mic și multe lucrări pot fi făcute manual.

În ceea ce privește investiția totală, specialiștii estimează că înființarea unei livezi în sistem tradițional poate costa între aproximativ 8.000 și 12.000 de lei pe hectar, în timp ce livezile intensive sau superintensive pot depăși chiar și 30.000 – 50.000 de lei pe hectar. Evident, o livadă din curtea unei gospodării este mult mai mică, astfel că investiția reală pentru un proprietar obișnuit se reduce considerabil.

Astfel, pentru o curte în care se plantează aproximativ 20-30 de pomi fructiferi, costul total inițial (incluzând puieții, fertilizarea solului, unelte și eventuale tratamente) poate varia în 2026 între aproximativ 500 și 2.000 de lei. Dacă proprietarul decide să instaleze un sistem simplu de irigare sau să cumpere pomi mai mari, investiția poate ajunge la câteva mii de lei.

Pe termen lung însă, o livadă poate deveni o investiție rentabilă. Majoritatea pomilor fructiferi, precum mărul, prunul sau cireșul, încep să producă semnificativ după 3-5 ani de la plantare, iar în condiții bune pot oferi recolte timp de zeci de ani.