Pe măsură ce Crăciunul se apropie, românii se întreabă dacă este mai avantajos să cumpere carne și produse tradiționale de porc din supermarket sau direct de la producători locali sau dacă ar trebui să investească într-un porc întreg și să pregătească totul acasă. În 2025, prețurile din marile supermarketuri, precum Mega Image, Penny și Lidl, variază semnificativ în funcție de produs și gramaj.

De exemplu, la Mega Image, o fleică de porc de aproximativ 700 de grame costă în jur de 23,58 Lei, în timp ce ceafa și cotletul de porc fără os, estimate la 1,1 kg, ajung fiecare la circa 39,26 Lei.

La Penny, cârnații subțiri de porc se vând cu 26,50 Lei pe kilogram, pulpa fără os la 23,89 Lei/kg, iar carnea tocată costă 19,35 Lei/kg.

Lidl oferă cotletul fără os la 17,90 Lei/kg, spata la 15,90 Lei/kg și cârnații de porc la 20,99 Lei/kg. În ceea ce privește mezelurile tradiționale, acestea nu sunt deloc ieftine în supermarket: cârnații proaspeți se situează în jurul a 45 Lei/kg, tobăa costă aproximativ 50 Lei/kg, iar caltaboșul 40 Lei/kg.

Produs Gramaj / Greutate Preț Fleică de porc 0,700 kg 23,58 Lei Carne de porc pentru fripturi 0,700 kg 22,81 Lei Ceafă de porc fără os, pachet special 1,100 kg 39,26 Lei Spată de porc fragedă și suculentă 550 g 26,79 Lei

Produs Gramaj / Greutate Preț Suportero cârnați de porc subțiri 500 g 13,25 Lei Pulpa de porc fără os 1 kg 23,89 Lei Carne tocată de porc 1 kg 19,35 Lei Cârnați de porc 500 g 13,99 Lei Spată de porc fără os 1 kg 22,90 Lei Piept de porc cu os (feliat) 750 g 22,45 Lei Ceafă de porc fără os (feliată) 650 g 22,09 Lei

Produs Gramaj / Greutate Preț Cotlet de porc fără os 100 g 1,79 Lei Mușchi de porc afumat 100 g 4,99 Lei Spată de porc fără os 100 g 1,59 Lei Cârnați de porc 1 kg 20,99 Lei Pulpa de porc feliată 100 g 2,49 Lei

În supermarket, cotletul de porc fără os e vândut la doar 17,90 Lei/kg, pe când producătorii locali cer pentru același cotlet 40 Lei/kg.

În supermarket, spata de porc fără os costă 15,90 Lei/kg, în timp ce la producătorii locali carnea tocată (o parte esențială din preparatele de casă) este cotată între 25 și 30 Lei/kg.

Dacă te uiți la mezeluri tradiționale, supermarketurile oferă cârnați proaspeți la 45 Lei/kg, dar de la producător poți găsi cârnați afumați între 45 și 65 Lei/kg.

Produs Preț Carcasa cu jumătate de cap și organe 26 Lei / kg Cotlet 40 Lei / kg Ceafă 40 Lei / kg Piept 38 Lei / kg Scarită 38-50 Lei / kg Carne în lucru 30 Lei / kg Carne măcinată 25-30 Lei / kg Pulpa spate pregătită pt sare 35 Lei / kg Pulpa nepregătită 30 Lei / kg Pulpa dezosată 30-35 Lei / kg Slănină de topit 27 Lei / kg Slănină de pus la sare 35 Lei / kg Ciolan 20-65 Lei / kg Oase cu carne 10-12 Lei / kg Picioare 18 Lei / kg Cap fără gușă 15 Lei / kg Urechi 25 Lei / buc Gușă 30 Lei / kg Sfert de porc 30 Lei / kg Ficat 25 Lei / kg

Produs Preț Cârnați afumați 45-65 Lei / kg Cârnați proaspeți 45 Lei / kg Kaizer afumat 65 Lei / kg Salam porc Ruda 60 Lei / kg Tobă 50 Lei / kg Caltaboși 40 Lei / kg Scăriță afumată 50 Lei / kg Slănină afumată 50 Lei / kg Cotlet cu os 25 Lei / kg Cotlet fără os 35 Lei / kg Ceafă cu os 30 Lei / kg Ceafă fără os 40 Lei / kg Pulpa întreagă 25 Lei / kg Pulpa dezosată 30 Lei / kg Carne măcinată și în lucru 25 Lei / kg Coaste 25-65 Lei / kg

Produs Preț Untură de porc proaspătă 20 Lei / kg Bulion de casă 20 Lei / litru Rate tinere 40 Lei / kg Mușchi 70 Lei / kg Kaizer 65 Lei / kg Șuncă 40 Lei / kg Pastramă țărănească 65 Lei / kg Pastramă de berbecut crudă 50 Lei / kg Pastramă de oaie/berbecut coaptă 100 Lei / kg Slănină de pe burtă (piept de porc) 38 Lei / kg

Comparativ, prețurile porcilor vii arată altfel. Un porc de 120–130 kg costă în jur de 15 Lei/kg, ceea ce înseamnă între 1.800 și 1.950 Lei pentru întregul animal. Porcul Marele Alb de 130–180 kg ajunge la 12 Lei/kg, iar un porc Duroc de 80–90 kg se vinde cu aproximativ 1.700 Lei.