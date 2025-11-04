Carnea de porc pentru Crăciun 2025: Prețuri la Mega Image, Penny și Lidl
Pe măsură ce Crăciunul se apropie, românii se întreabă dacă este mai avantajos să cumpere carne și produse tradiționale de porc din supermarket sau direct de la producători locali sau dacă ar trebui să investească într-un porc întreg și să pregătească totul acasă. În 2025, prețurile din marile supermarketuri, precum Mega Image, Penny și Lidl, variază semnificativ în funcție de produs și gramaj.
De exemplu, la Mega Image, o fleică de porc de aproximativ 700 de grame costă în jur de 23,58 Lei, în timp ce ceafa și cotletul de porc fără os, estimate la 1,1 kg, ajung fiecare la circa 39,26 Lei.
La Penny, cârnații subțiri de porc se vând cu 26,50 Lei pe kilogram, pulpa fără os la 23,89 Lei/kg, iar carnea tocată costă 19,35 Lei/kg.
Lidl oferă cotletul fără os la 17,90 Lei/kg, spata la 15,90 Lei/kg și cârnații de porc la 20,99 Lei/kg. În ceea ce privește mezelurile tradiționale, acestea nu sunt deloc ieftine în supermarket: cârnații proaspeți se situează în jurul a 45 Lei/kg, tobăa costă aproximativ 50 Lei/kg, iar caltaboșul 40 Lei/kg.
|Produs
|Gramaj / Greutate
|Preț
|Fleică de porc
|0,700 kg
|23,58 Lei
|Carne de porc pentru fripturi
|0,700 kg
|22,81 Lei
|Ceafă de porc fără os, pachet special
|1,100 kg
|39,26 Lei
|Spată de porc fragedă și suculentă
|550 g
|26,79 Lei
|Produs
|Gramaj / Greutate
|Preț
|Suportero cârnați de porc subțiri
|500 g
|13,25 Lei
|Pulpa de porc fără os
|1 kg
|23,89 Lei
|Carne tocată de porc
|1 kg
|19,35 Lei
|Cârnați de porc
|500 g
|13,99 Lei
|Spată de porc fără os
|1 kg
|22,90 Lei
|Piept de porc cu os (feliat)
|750 g
|22,45 Lei
|Ceafă de porc fără os (feliată)
|650 g
|22,09 Lei
|Produs
|Gramaj / Greutate
|Preț
|Cotlet de porc fără os
|100 g
|1,79 Lei
|Mușchi de porc afumat
|100 g
|4,99 Lei
|Spată de porc fără os
|100 g
|1,59 Lei
|Cârnați de porc
|1 kg
|20,99 Lei
|Pulpa de porc feliată
|100 g
|2,49 Lei
Supermarket vs. producător local: Unde sunt cele mai avantajoase prețuri?
În supermarket, cotletul de porc fără os e vândut la doar 17,90 Lei/kg, pe când producătorii locali cer pentru același cotlet 40 Lei/kg.
În supermarket, spata de porc fără os costă 15,90 Lei/kg, în timp ce la producătorii locali carnea tocată (o parte esențială din preparatele de casă) este cotată între 25 și 30 Lei/kg.
Dacă te uiți la mezeluri tradiționale, supermarketurile oferă cârnați proaspeți la 45 Lei/kg, dar de la producător poți găsi cârnați afumați între 45 și 65 Lei/kg.
|Produs
|Preț
|Carcasa cu jumătate de cap și organe
|26 Lei / kg
|Cotlet
|40 Lei / kg
|Ceafă
|40 Lei / kg
|Piept
|38 Lei / kg
|Scarită
|38-50 Lei / kg
|Carne în lucru
|30 Lei / kg
|Carne măcinată
|25-30 Lei / kg
|Pulpa spate pregătită pt sare
|35 Lei / kg
|Pulpa nepregătită
|30 Lei / kg
|Pulpa dezosată
|30-35 Lei / kg
|Slănină de topit
|27 Lei / kg
|Slănină de pus la sare
|35 Lei / kg
|Ciolan
|20-65 Lei / kg
|Oase cu carne
|10-12 Lei / kg
|Picioare
|18 Lei / kg
|Cap fără gușă
|15 Lei / kg
|Urechi
|25 Lei / buc
|Gușă
|30 Lei / kg
|Sfert de porc
|30 Lei / kg
|Ficat
|25 Lei / kg
|Produs
|Preț
|Cârnați afumați
|45-65 Lei / kg
|Cârnați proaspeți
|45 Lei / kg
|Kaizer afumat
|65 Lei / kg
|Salam porc Ruda
|60 Lei / kg
|Tobă
|50 Lei / kg
|Caltaboși
|40 Lei / kg
|Scăriță afumată
|50 Lei / kg
|Slănină afumată
|50 Lei / kg
|Cotlet cu os
|25 Lei / kg
|Cotlet fără os
|35 Lei / kg
|Ceafă cu os
|30 Lei / kg
|Ceafă fără os
|40 Lei / kg
|Pulpa întreagă
|25 Lei / kg
|Pulpa dezosată
|30 Lei / kg
|Carne măcinată și în lucru
|25 Lei / kg
|Coaste
|25-65 Lei / kg
|Produs
|Preț
|Untură de porc proaspătă
|20 Lei / kg
|Bulion de casă
|20 Lei / litru
|Rate tinere
|40 Lei / kg
|Mușchi
|70 Lei / kg
|Kaizer
|65 Lei / kg
|Șuncă
|40 Lei / kg
|Pastramă țărănească
|65 Lei / kg
|Pastramă de berbecut crudă
|50 Lei / kg
|Pastramă de oaie/berbecut coaptă
|100 Lei / kg
|Slănină de pe burtă (piept de porc)
|38 Lei / kg
Cât costă un porc viu în 2025? De la purcei la porci grași
Comparativ, prețurile porcilor vii arată altfel. Un porc de 120–130 kg costă în jur de 15 Lei/kg, ceea ce înseamnă între 1.800 și 1.950 Lei pentru întregul animal. Porcul Marele Alb de 130–180 kg ajunge la 12 Lei/kg, iar un porc Duroc de 80–90 kg se vinde cu aproximativ 1.700 Lei.
|Produs
|Greutate
|Preț
|Purcei
|6-10 săptămâni
|500 Lei / buc
|Grasuni
|30-60 kg
|25 Lei / kg
|Porci grași
|100-250 kg
|18 Lei / kg
|Porci Duroc crescuți natural
|80-90 kg
|1.700 Lei / porc
|Porc
|120-130 kg
|15 Lei / kg
|Porc Marele Alb
|~200 kg
|13 Lei / kg
|Porci 60-120 kg
|60-120 kg
|20 Lei / kg
|Porc Marele Alb
|130-180 kg
|12 Lei / kg
|Porc
|250 kg
|17 Lei / kg
|Porci 125-150 kg
|125-150 kg
|13 Lei / kg
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.