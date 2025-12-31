Costurile pentru căsătoria civilă în România nu sunt uniforme, acestea fiind stabilite de fiecare primărie în parte, în funcție de ziua aleasă pentru ceremonie și de locul unde are loc oficierea. Deși actul în sine rămâne, în esență, unul administrativ, bugetul mirilor poate fi influențat de mai mulți factori practici.

Căsătoria oficiată la sediul stării civile, în timpul săptămânii și în programul normal de lucru, nu presupune taxe. Situația se schimbă însă dacă mirii optează pentru o zi de weekend sau o sărbătoare legală. În aceste cazuri, primăriile percep tarife care pornesc de la aproximativ 100 de lei și pot ajunge până la 350 de lei, în funcție de localitate și de ziua aleasă. Sâmbăta este, de regulă, mai accesibilă decât duminica.

Un cost suplimentar, adesea trecut cu vederea, este cel pentru accesul fotografilor sau videografilor profesioniști în sala de ceremonii. Unele primării solicită o taxă separată, situată în jurul valorii de 40–50 de lei pentru fiecare eveniment.

Pentru cuplurile care își doresc o ceremonie în afara sediului primăriei – într-o grădină, la un restaurant sau într-o locație specială – cheltuielile cresc considerabil. Taxele pentru deplasarea ofițerului de stare civilă pot varia între 500 și 1.650 de lei. În plus, în 2025 au apărut restricții noi în anumite județe, legate de digitalizarea documentelor, care limitează oficierea în afara instituției, deoarece semnarea actelor trebuie realizată electronic, la sediu.

Pe lângă taxele de oficiere, există și alte costuri administrative obligatorii. Certificatul medical prenupțial, valabil 14 zile, este eliberat de medicul de familie și este, în multe cazuri, gratuit, însă clinicile private pot percepe tarife pentru analizele necesare. Dacă unul dintre viitorii soți este cetățean străin, bugetul trebuie să includă și cheltuieli pentru traduceri legalizate, apostilare și, eventual, taxe de transcriere.

În ansamblu, o căsătorie civilă simplă, programată în timpul săptămânii, poate fi realizată fără costuri semnificative, în timp ce opțiunile pentru weekend sau locații speciale pot ridica nota de plată la câteva sute sau chiar peste o mie de lei. Important de reținut este că dosarul de căsătorie trebuie depus cu exact 11 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru ceremonie, termen care rămâne strict, indiferent de localitate.

Primul pas obligatoriu este înregistrarea intenției de căsătorie, etapă care presupune verificarea documentelor depuse. Pentru cuplurile formate exclusiv din cetățeni germani, taxa standard este relativ modestă, situându-se, în general, sub 70 de euro. În schimb, atunci când unul dintre viitorii soți este cetățean străin, autoritățile percep sume mai mari, întrucât trebuie analizată legislația matrimonială din statul de origine. În astfel de situații, costurile pot depăși 100 de euro, iar în cazurile mai complicate ajung chiar la aproape 200 de euro.

Oficierea propriu-zisă a căsătoriei este, de regulă, inclusă în taxa de bază dacă are loc în timpul programului normal de lucru. Pentru ceremoniile programate sâmbăta sau în afara orelor standard, se aplică taxe suplimentare, de obicei în jurul a 80–100 de euro. La acestea se adaugă costurile pentru eliberarea certificatului de căsătorie, prima copie fiind taxată separat, iar copiile suplimentare având un tarif redus dacă sunt solicitate în același timp. Cei care aleg locații speciale, precum castele sau alte spații autorizate în afara sediului primăriei, trebuie să ia în calcul taxe administrative mai ridicate, la care se adaugă chiria locației.

Pentru cetățenii români sau pentru cuplurile mixte, pregătirea dosarului presupune cheltuieli suplimentare inevitabile. Documentele emise în România trebuie traduse în limba germană de traducători autorizați, ceea ce poate ridica semnificativ costurile. În anumite landuri este solicitat și certificatul de capacitate matrimonială, iar dacă unul dintre soți nu stăpânește limba germană, prezența unui interpret autorizat la ceremonie devine obligatorie și se plătește separat.

În Franța, căsătoria civilă rămâne, și în 2025, un act public lipsit de taxe administrative, statul francez păstrând o tradiție veche de acces liber la serviciile de stare civilă. Oficierea este realizată de primăria locală, fără costuri pentru depunerea dosarului sau pentru ceremonia propriu-zisă, indiferent de amploarea evenimentului.

Primăria (Mairie sau Hôtel de Ville) din localitatea de domiciliu a unuia dintre viitorii soți este singura instituție competentă să oficieze căsătoria. Sala oficială destinată ceremoniilor este pusă la dispoziție gratuit, iar autoritățile nu percep taxe pentru serviciul de stare civilă. Practic, din punct de vedere administrativ, mirii nu plătesc nimic pentru actul în sine.

Cheltuielile apar însă la nivelul documentației necesare, mai ales în cazul cetățenilor străini, inclusiv al românilor. Actele emise în România trebuie traduse în limba franceză de traducători autorizați, iar înainte de traducere este necesară obținerea apostilei, procedură care implică costuri separate în țara de origine. În plus, dosarul poate include un certificat de cutumă, eliberat de autoritățile române, care confirmă că viitorul soț îndeplinește condițiile legale pentru căsătorie.

Certificatul de căsătorie eliberat de primăria franceză nu este taxat, prima copie fiind oferită gratuit, la fel și copiile suplimentare solicitate ulterior. Astfel, spre deosebire de alte state europene, Franța nu condiționează accesul la documente oficiale de plata unor taxe.

Există și reguli stricte privind locul desfășurării ceremoniei. Legea franceză prevede că oficierea căsătoriei civile are loc, aproape fără excepție, în sediul primăriei. Doar în situații medicale grave, dovedite prin acte, ofițerul de stare civilă se poate deplasa la spital pentru a celebra căsătoria.

Costurile pentru căsătoria civilă depind de instituția aleasă pentru oficiere și de ziua în care are loc ceremonia. Procedura administrativă poate fi gratuită, însă celebrarea propriu-zisă implică adesea taxe variabile, în funcție de locație și program.

Cea mai ieftină opțiune este oficierea căsătoriei la Registrul Civil sau la Judecătoria de Pace, unde nu se percep taxe pentru depunerea dosarului sau pentru ceremonia desfășurată în timpul programului de lucru. Dezavantajul acestei variante îl reprezintă timpii de așteptare, care pot dura luni întregi pentru obținerea unei programări.

Căsătoria la primărie (Ayuntamiento) implică taxe mai flexibile. În zilele lucrătoare, acestea variază între 0 € și 150 €, iar în weekend sau în zilele de sărbătoare, sumele pot ajunge între 150 € și 300 €. În marile orașe, folosirea sălii de ceremonii sâmbătă poate costa între 100 € și 200 €.

Oficierea în fața notarului este cea mai rapidă metodă, cu onorarii de bază cuprinse între 100 € și 160 €. Costurile pot crește dacă ceremonia are loc în afara sediului notariatului, la domiciliu sau în afara orelor standard de program.

Pentru cetățenii români, pregătirea dosarului matrimonial implică cheltuieli suplimentare. Documentele românești, precum certificatele de naștere sau adeverințele de stare civilă, trebuie traduse în spaniolă de un traducător autorizat, cu costuri estimate între 80 € și 150 €. Actele trebuie să fie apostilate în România înainte de traducere, iar adeverința de stare civilă și edictul pot fi obținute prin Consulatele României, de obicei gratuit sau contra unor taxe consulare minime.

Danemarca rămâne, și în 2025, una dintre destinațiile preferate pentru căsătoriile internaționale, datorită procedurilor rapide și birocrației reduse. Costurile principale pentru cuplurile care nu au rezidență permanentă sunt structurate pe câteva etape clare, de la depunerea dosarului până la ceremonia propriu-zisă.

Primul pas este achitarea taxei de procesare a dosarului la Agenția de Drept al Familiei (Familieretshuset). Aceasta este obligatorie pentru toți cei care nu sunt rezidenți în Danemarca și se ridică în 2025 la 2.100 DKK, adică aproximativ 282 EUR. Taxa este nerambursabilă și acoperă verificarea documentelor și eliberarea certificatului de probitate necesar pentru căsătorie.

Odată obținută aprobarea, cuplurile trebuie să aleagă primăria unde va avea loc ceremonia. În primăriile mici, oficierea poate fi gratuită în timpul săptămânii, însă în orașe mari, cum ar fi Copenhaga, se percepe o taxă suplimentară de aproximativ 500 DKK (circa 67 EUR) pentru nerezidenți. Pentru programări rapide, denumite „ceremonii express”, taxa poate ajunge la 1.500 DKK (aproximativ 202 EUR), oferind flexibilitate pentru cuplurile cu program restrâns.

Cetățenii români trebuie să ia în calcul și costurile pentru înregistrarea oficială a căsătoriei în România. Deși certificatul danez este multilingv și recunoscut internațional, aplicarea Apostilei de la Haga la Ministerul de Externe danez este recomandată, cu un cost de aproximativ 200 DKK (27 EUR) pe document. Traducerile suplimentare nu sunt, de regulă, necesare datorită formatului multilingv al certificatului.

În total, costurile minime pentru un cuplu internațional în 2025 sunt estimate la aproximativ 2.300 DKK, adică în jur de 310 EUR, fără a include serviciile opționale ale agențiilor de nunți, care pot adăuga între 300 și peste 1.000 EUR pentru consultanță și rezervarea datei.

Procedura este gestionată de Oficiul de Stare Civilă (Zivilstandsamt) și se desfășoară în două etape: pregătirea dosarului și ceremonia propriu-zisă.

Taxa pentru procedura pregătitoare, obligatorie pentru verificarea eligibilității și a documentelor, variază între 150 CHF și 300 CHF (aproximativ 155 € – 310 €), în funcție de canton. În situația în care unul dintre parteneri este cetățean străin, verificările suplimentare cresc costul până la 300 CHF – 450 CHF (circa 310 € – 465 €).

Ceremonia desfășurată în timpul săptămânii este adesea inclusă în taxa de bază sau presupune o sumă modică, între 50 CHF și 100 CHF (aproximativ 52 € – 103 €). Organizarea căsătoriei în afara programului standard, precum sâmbăta sau în alte ore neobișnuite, implică taxe suplimentare între 150 CHF și 400 CHF (circa 155 € – 414 €). Dacă cuplul optează pentru o locație specială – hotel, muzeu sau alt spațiu autorizat – se adaugă costuri de deplasare pentru ofițerul de stare civilă, între 250 CHF și 500 CHF (aproximativ 259 € – 518 €), plus eventualele taxe de închiriere a locației.

Cetățenii români trebuie să ia în calcul și cheltuielile pentru pregătirea dosarului: traducerea actelor emise în România într-una dintre limbile oficiale ale Elveției (germană, franceză sau italiană) costă între 100 CHF și 200 CHF (aproximativ 103 € – 103 €), iar aplicarea Apostilei de la Haga este obligatorie pentru recunoașterea documentelor (circa 27 €). În unele cantoane poate fi solicitat și certificatul de capacitate matrimonială, eliberat de Consulatul României contra unei taxe suplimentare.

Astfel, costurile minime estimate pentru un cuplu internațional în 2025 se situează între 450 CHF și 600 CHF (aproximativ 465 € – 620 €), incluzând taxa de înregistrare, ceremonia standard și traducerea documentelor.

Costurile pentru căsătoria civilă depind de municipalitatea aleasă și de momentul oficierii, sistemul fiind similar cu cel din România, dar cu anumite particularități pentru cetățenii străini. Procedura se desfășoară în cadrul Registrului Civil (Házasságkötő Terem) sau în locații externe, în funcție de preferințele cuplului.

Oficierea în timpul programului de lucru al primăriei poate fi gratuită, însă primăriile percep taxe pentru ceremonii mai complexe. O ceremonie standard costă între 5.000 și 6.000 HUF (~12 – 15 €), iar dacă sunt invitați participanți suplimentari, prețurile pot urca între 5.000 și 30.000 HUF (~12 – 75 €). În weekend sau în afara orelor obișnuite, se aplică taxe adiționale stabilite de consiliul local.

Pentru ceremonii desfășurate în afara sediului primăriei, cum ar fi în grădini, castele sau restaurante, taxele sunt considerabil mai mari, între 50.000 și 150.000 HUF (~125 – 375 €), la care se adaugă costurile pentru închirierea locației.

Cetățenii români trebuie să ia în calcul și cheltuielile suplimentare pentru pregătirea documentației. Toate actele românești, precum certificatele de naștere sau adeverințele de celibat, trebuie traduse în maghiară prin biroul oficial OFFI, cu costuri între 10.000 și 25.000 HUF (~25 – 62 €) pe document. Dacă unul dintre soți nu vorbește limba maghiară, prezența unui interpret autorizat la ceremonie este obligatorie, cu onorarii între 20.000 și 40.000 HUF (~50 – 100 €). În cazul respingerii documentelor și solicitării unei revizuiri judiciare, taxa de tribunal este de 30.000 HUF (~75 €).

Astfel, costurile totale pentru o ceremonie standard în Ungaria în 2025 variază între 0 și 6.000 HUF (~0 – 15 €), pentru ceremonii cu invitați în weekend între 20.000 și 40.000 HUF (~50 – 100 €), la care se adaugă taxele pentru traduceri și interpret, estimate la 15.000 HUF (~37 €) și respectiv 20.000 – 40.000 HUF (~50 – 100 €).

Procedura se desfășoară prin Oficiul de Stare Civilă (Obshtina) și poate fi adaptată în funcție de preferințele cuplului.

Oficierea în timpul săptămânii (luni – vineri) implică taxe simbolice, între 10 BGN și 40 BGN (~5 € – 20 €), în timp ce ceremonia programată în weekend presupune o taxă suplimentară, între 50 BGN și 150 BGN (~25 € – 75 €).

Pentru ceremonii desfășurate în locații externe, precum restaurante, hoteluri sau spații private, costurile cresc, fiind cuprinse între 100 BGN și 300 BGN (~50 € – 150 €) pentru deplasarea ofițerului de stare civilă. Multe primării oferă și servicii festive suplimentare, cum ar fi muzică sau aranjamente florale, contra cost.

Cetățenii români trebuie să ia în calcul și cheltuielile pentru documentația necesară: traducerea și legalizarea actelor românești (certificate de naștere, adeverință de celibat/capacitate matrimonială) în limba bulgară costă între 100 € și 150 €, iar prezența unui interpret autorizat, dacă niciunul dintre soți nu vorbește limba bulgară, presupune un cost suplimentar de aproximativ 50 BGN – 100 BGN (~25 € – 50 €).

Astfel, costurile totale pentru o căsătorie civilă standard în Bulgaria în 2025 se situează în jurul a 300 BGN (~150 €), incluzând taxa de oficiere, traducerile și eventual interpretul.