Casa Județeană de Pensii Olt a anunțat că, pentru seria a 17-a și penultima din acest an, au fost distribuite 129 de bilete către persoanele asigurate în sistemul public care au depus cereri de tratament balnear.

Potrivit instituției, 102 bilete au fost alocate automat, pentru perioada 18–22 noiembrie 2025. Cele mai solicitate stațiuni au fost Olănești, Bala, Căciulata și Govora, dar s-au făcut repartizări și pentru Covasna, Băile Felix, Geoagiu și Herculane.

Lista completă a cererilor aprobate este disponibilă atât la sediul CJP Olt, cât și online, iar biletele pot fi achiziționate până pe 10 noiembrie 2025. Cele rămase nevalorificate – adică cele pentru care beneficiarii nu s-au prezentat – vor fi puse din nou în vânzare pe 12 noiembrie.

Reprezentanții caselor teritoriale de pensii transmit că persoanele care nu au depus cereri la timp pot totuși beneficia de un bilet, dacă urmăresc disponibilitățile din sistem. În funcție de cererea din fiecare județ, biletele nealocate sunt redistribuite între casele de pensii, pentru a fi folosite în stațiunile mai căutate.

Din experiența seriilor anterioare, multe locuri rămase libere în stațiuni mai puțin solicitate, precum Amara sau Pucioasa, au fost transferate către alte județe unde cererea era mai mare.

Numărul total al biletelor vândute în 2025 ar putea fi mai mic decât în anii precedenți. Casa Națională de Pensii explică scăderea prin două motive principale: alocarea unui număr mai mic de bilete și creșterea costului suportat de beneficiari.

Pensionarii care solicită un bilet plătesc o contribuție proprie egală cu 50% din valoarea pensiei (sau din totalul veniturilor, dacă beneficiază de mai multe surse). În 2025, odată cu creșterea pensiilor, contribuția proprie s-a apropiat de valoarea integrală a biletului – în medie aproximativ 3.000 de lei pentru un sejur.

În consecință, tot mai mulți pensionari aleg să cumpere pachete de tratament direct de la furnizorii privați de servicii balneare, unde pot negocia condițiile sau perioada de cazare.

Biletele prin Casa Națională de Pensii Publice nu sunt destinate doar pensionarilor. Pot beneficia și salariații asigurați în sistemul public de pensii, care achită 50% din costul biletului dacă au salariul brut sub nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de stat.

Pentru cei cu venituri peste acest nivel, biletul se plătește integral. Toate criteriile de acordare și calendarul seriilor sunt disponibile pe site-ul cnpp.ro, unde pot fi consultate și listele actualizate ale stațiunilor balneare partenere.

Astfel, pentru cei care nu au reușit să prindă un loc în seriile anterioare, luna noiembrie aduce ultima șansă din 2025 de a merge la tratament prin sistemul public de pensii.