Părinții care trebuie să își înregistreze copiii începând cu vârsta de câteva luni până la 14 ani se pot orienta spre Cartea Electronică de Identitate (CEI), o opțiune care aduce economii semnificative față de pașaportul simplu electronic.

Începând din vara anului 2025, eliberarea CEI pentru minorii din această categorie de vârstă se face contra unei taxe de 67 de lei, comparativ cu cele 265 de lei necesare pentru un pașaport simplu electronic.

Astfel, pentru o familie cu trei copii, costul total al documentelor ajunge la 201 lei dacă se optează pentru CEI, față de 795 lei în cazul pașapoartelor, ceea ce înseamnă aproape 600 de lei economisiți. În plus, CEI oferă și avantajul practic de a fi folosit ca document de călătorie în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Pentru obținerea CEI, părinții sau reprezentanții legali trebuie să se adreseze serviciului public comunitar de evidență a persoanelor de la domiciliu, în unitățile unde sistemul a fost deja operaționalizat. Printre județele în care se poate solicita CEI se numără București, Bacău, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Ilfov, Timiș și altele.

Taxa aferentă eliberării poate fi plătită simplu, fie la ghișeele CEC BANK, fie prin intermediul stațiilor de plată SelfPay, facilitând astfel procesul pentru părinți.

Pentru cei care doresc să călătorească în străinătate, obținerea unui pașaport în 2026 presupune câțiva pași clari, care încep de la programarea online și se finalizează cu ridicarea documentului.

Primul pas este rezervarea unei vizite la serviciul public comunitar de pașapoarte prin HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne. Este necesar să alegi județul și data preferată, iar programarea este gratuită și strict personală.

Taxa de pașaport trebuie achitată înainte de prezentarea la ghișeu. În 2026, se poate plăti prin mai multe metode: online, prin platforma Ghișeul.ro; la terminalele SelfPay; sau direct la unitățile CEC Bank. Tarifele aproximative sunt:

258 lei pentru pașaportul simplu electronic destinat adulților și minorilor peste 12 ani;

234 lei pentru minori sub 12 ani;

96 lei pentru pașaportul simplu temporar.

La data programării, trebuie să ai asupra ta cartea de identitate valabilă, dovada plății taxei și, dacă este cazul, pașaportul anterior. Acestea permit verificarea identității și validarea cererii.

La ghișeu se colectează datele biometrice, inclusiv fotografia și amprentele. În mod obișnuit, pașaportul electronic este eliberat în cinci zile lucrătoare dacă cererea se depune în țară. Statusul documentului poate fi urmărit online prin HUB MAI, iar ridicarea se face personal sau prin curier, contra cost.