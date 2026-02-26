Locuitorii din Câmpina și din localitățile învecinate se confruntă cu dificultăți majore pentru eliberarea cărților de identitate electronice. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP Câmpina) înregistrează un număr foarte mare de solicitări, iar programul limitat la ghișeu generează cozi încă de la primele ore ale dimineții, scrie observatorulprahovean.ro.

În prezent, programul de ridicare a cărților de identitate este de doar o oră pe zi, de luni până vineri, între 8:00 și 9:00. Există și un al doilea ghișeu, cu program de o oră pe zi (12:00–13:00) și miercuri între 17:00–18:00, destinat cazurilor speciale, cum ar fi:

schimbări de domiciliu din străinătate în România

redobândirea cetățeniei

procuri speciale cu foto aplicată

eliberarea cărților de identitate model 1997

Această limitare orară creează disconfort pentru cei care lucrează sau fac naveta.

„Este foarte greu să ajungi într-o singură oră, mai ales dimineața, când majoritatea suntem la serviciu. Dacă pierzi intervalul, trebuie să mai vii în altă zi”, a transmis un câmpinean.

În 2025, SPCLEP Câmpina a emis 6.757 cărți de identitate, iar în primele două luni ale anului 2026 s-au eliberat deja 957 documente electronice. Pentru a răspunde cererii, procesul de preluare este digitalizat și temporizat la 10 minute per solicitant. În acest timp, angajații verifică documentele, scanează actele, preiau fotografia și amprentele digitale și oferă informații despre setarea codurilor PIN și utilizarea cărții electronice.

De asemenea, începând cu 1 august 2025, cetățenii pot depune cereri pentru eliberarea cărților electronice de identitate la orice serviciu SPCLEP din țară, indiferent de domiciliu, însă preluarea se face exclusiv prin programare online.

Pe lângă municipiul Câmpina, serviciul deservește și:

Brebu

Telega

Bănești

Poiana-Câmpina

Cornu

Șotrile

Provița de Jos și Provița de Sus

Reprezentanții Primăriei Câmpina explică că SPCLEP funcționează cu doar două angajate, iar cele două ghișee sunt permanent solicitate. Extinderea programului sau suplimentarea personalului ar putea reduce cozile și nemulțumirile.

Cetățenii sunt sfătuiți să utilizeze programarea online pentru a evita așteptarea și pentru a-și asigura o preluare rapidă a cererilor.