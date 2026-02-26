Locuitorii din Câmpina și din localitățile învecinate se confruntă cu dificultăți majore pentru eliberarea cărților de identitate electronice. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP Câmpina) înregistrează un număr foarte mare de solicitări, iar programul limitat la ghișeu generează cozi încă de la primele ore ale dimineții, scrie observatorulprahovean.ro.
Programul redus de la SPCLEP Câmpina
În prezent, programul de ridicare a cărților de identitate este de doar o oră pe zi, de luni până vineri, între 8:00 și 9:00. Există și un al doilea ghișeu, cu program de o oră pe zi (12:00–13:00) și miercuri între 17:00–18:00, destinat cazurilor speciale, cum ar fi:
-
schimbări de domiciliu din străinătate în România
-
redobândirea cetățeniei
-
procuri speciale cu foto aplicată
-
eliberarea cărților de identitate model 1997
Această limitare orară creează disconfort pentru cei care lucrează sau fac naveta.
„Este foarte greu să ajungi într-o singură oră, mai ales dimineața, când majoritatea suntem la serviciu. Dacă pierzi intervalul, trebuie să mai vii în altă zi”, a transmis un câmpinean.
În 2025, SPCLEP Câmpina a emis 6.757 cărți de identitate, iar în primele două luni ale anului 2026 s-au eliberat deja 957 documente electronice. Pentru a răspunde cererii, procesul de preluare este digitalizat și temporizat la 10 minute per solicitant. În acest timp, angajații verifică documentele, scanează actele, preiau fotografia și amprentele digitale și oferă informații despre setarea codurilor PIN și utilizarea cărții electronice.
De asemenea, începând cu 1 august 2025, cetățenii pot depune cereri pentru eliberarea cărților electronice de identitate la orice serviciu SPCLEP din țară, indiferent de domiciliu, însă preluarea se face exclusiv prin programare online.
Localitățile deservite de SPCLEP Câmpina
Pe lângă municipiul Câmpina, serviciul deservește și:
- Brebu
- Telega
- Bănești
- Poiana-Câmpina
- Cornu
- Șotrile
- Provița de Jos și Provița de Sus
Reprezentanții Primăriei Câmpina explică că SPCLEP funcționează cu doar două angajate, iar cele două ghișee sunt permanent solicitate. Extinderea programului sau suplimentarea personalului ar putea reduce cozile și nemulțumirile.
Cetățenii sunt sfătuiți să utilizeze programarea online pentru a evita așteptarea și pentru a-și asigura o preluare rapidă a cererilor.
„Cele două ghișee de lucru cu publicul sunt permanent solicitate, programările online fiind ocupate pe perioade îndelungate.
Începând cu luna mai 2025, activitatea de preluare a cererilor pentru cartea electronică de identitate și pentru stabilirea reședinței se desfășoară în sistem complet digitalizat, inclusiv pentru minorii cu vârste între 0–14 ani.
Pentru fiecare solicitant, temporizat la 10 minute în aplicație, personalul verifică documentele, scanează actele pentru constituirea mapei electronice, confirmă corectitudinea datelor cu solicitantul, preia fotografia și amprentele digitale și oferă informații privind utilizarea documentului și setarea codurilor PIN. O procedură, așadar, destul de greoaie, care necesită timp”, au precizat reprezentanții autorității locale.
